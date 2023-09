Gigi Becali, despre Simona Halep: "Pleacă milionară din tenis! A făcut femeia 30-40 de milioane de euro, la revedere!"

Sfatul lui Gigi Becali pentru Simona Halep este să renunțe definitiv la tenis și să își vadă de afaceri, mai ales că a câștigat foarte mulți bani.

Gigi Becali i-a transmis Simonei Halep să uite de tenis și să se concentreze pe familie și pe afaceri.

"Ce a pățit Halep? Halep, la revedere! A făcut femeia 30-40 de milioane de euro, la revedere, ce mare lucru? Ce a pățit a pățit.

E adevărat că o doare zice ea, dar eu o îndrum: Ai făcut bani? Vezi de familia ta și lasă-i încolo!. Ține minte ce spun. Eu vă spun tot timpul banul, banul, banul și iar banul. Pleacă pe ușa din dos? Pleacă milionară din tenis, ce ușă din dos? Ce contează aia

De-aia nu mai pot eu de ștampila aia. Dacă eu am conștiința curată, că eu nu am făcut nimic. Mi-au dat doctorii nu știu ce aliment sau medicament care avea substanța aia, ce vină am eu, ce dopată?

S-a drogat? A avut o substanță interzisă, a luat un aliment care avea substanța asta, pe care i-a dat-o doctorul fără nicio vină a ei. Ce conștiință? Are 30, 40 de milioane de euro. A investit și bine am înțeles, la revedere!

Ce mai are nevoie acum Simona? Mai juca încă doi ani, dar când ai fost locul unu, doi nu îți mai convine să fii pe locul 15, 30. Nu mai avea haz. Nu știu regulamentul. Nu mă întreba ce nu știu.

Eu nu sunt ăla dobitoc să vorbesc ce nu mă pricep. Eu ce mă pricep, zic. La tenis nu mă pricep, la substanțe nu mă pricep. Eu mă pricep la viață. Simona a făcut 30, 40 de milioane, la revedere, să fiți sănătoși, să își vadă de familia ei.

Banii contează, nu tenisul. Nu mă mai interesează de voi trebuie să zică și cu asta, basta”, a declarat Becali la fanatik.

