Cât valorează terenurile pe care le are Gigi Becali în Pipera. Prețul pe metru pătrat e uriaș

Gigi Becali nu este doar patronul FCSB, dar și un important om de afaceri în domeniul imobiliar, grație terenurilor pe care le are în zona de nord a Capitalei.

Becali a fost dat de gol de prietenul său, Dumitru Dragomir, care a dezvăluit ce suprafețe deține acesta și cât e metrul pătrat în zonă.

“Unde are el pământ acum e 1000 de euro metrul pătrat. El așa cu totul cred că are vreo 200 și ceva de hectare. Pământ de construcție cred că mai are în jur de un miliard ca valoare. Nu îi fac eu calculul, dar cam atât are”, a declarat Mitică Dragomir, conform Fanatik.

Fostul președinte al LPF a spus și ce valoare are FCSB. „Cu tot ce are Gigi în acest moment, 120 de milioane – 150 de milioane de euro valorează FCSB. Eu aș da 100, cam 100. I-aș da eu 100. Dar el e între 120 – 150. Dacă găsește unul care se pricepe la fotbal poate să ia mult mai mult. Ia și peste 150”, a mai spus Dragomir.