Gigi Becali nu s-a uitat la Belarus - România: ”Face dreptate Domnul când batjocorești oameni”

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Szusza Ferenc'' din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Tricolorii au făcut un pas greşit în lupta pentru calificare, nereuşind să se impună în faţa unei echipe modeste, pe care am dominat-o clar.

Supărat pentru că Edi Iordănescu n-a început meciul cu Florinel Coman, patronul FCSB Gigi Becali a afirmat că nici nu s-a mai uitat la meci, aflând ulterior rezultatul final.

”Sincer, m-am uitat, am văzut că nu e niciun jucător de-ai mei și nu mă interesa că nu era. Coman nu avea voie să lipsească. Și atunci am zis de ce să mă uit? Că dacă mă uit o să se ducă jucătorii mei, că sunt ortodocși, că sunt ai mei frații mei, și o să vreau să dea gol și când o să se ducă și ăia, o să vreau să dea și ăia (n.r. – Belarus).

Cum să mă uit la un meci în care vreau să marcheze ambele echipe? Cum să mă uit la un meci și să nu țin 100% cu echipa mea națională? Mai bine nu mă uit ca să nu fac păcate. Și nu m-am uitat și cu asta basta.

Pe cuvântul meu dacă m-am uitat. M-am enervat! Cum să nu îl bagi pe Coman? Hai că nu îl bagi pe Olaru, treaba ta. Dar Coman? Și atunci nu m-am uitat și la ora 02:00 m-am sculat, am apăsat puțin pe telefon și am văzut 0-0. Și am zis ”Domnul a făcut dreptate”. Face dreptate Domnul când batjocorești oameni.

Și dimineață, pe la 10, când am ieșit de la biserică l-am sunat pe MM și l-am întrebat care e treaba. Cum s-a întâmplat? Cică nu a jucat Coman deloc, l-a băgat pe Olaru puțin și a zis că a avut momente statice. Eu nu știu ce înseamnă asta și cică nici el nu știe ce înseamnă asta”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

