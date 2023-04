Câți bani vrea Gigi Becali pentru FCSB. "Dau echipa și în China și în Africa"

Gigi Becali a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că se retrage din fotbal, subliniind că a luat decizia după meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Rapid, în Superliga, în urma căruia a acuzat arbitrajul lui Horaţiu Feşnic.

"Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam. Să nu dorm la 2-3 noaptea şi să fac tensiunea 16 din cauza lui Feşnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feşnic! Din cauza lui ies, aşa ceva nu se poate", a anunțat patronul FCSB-ului.

El a dezvăluit și câți bani vrea pentru echipă. ”Dau echipa și dacă vine din China, Africa, Anglia… nu mă mai interesează. Să-mi dea 25 de milioane de euro. Le dau tot, dar cum să le dau baza? Baza face 50 de milioane de euro! Dau echipa, jucătorii, culorile. Îl dau și pe Talpan, cu tot cu Talpan s-o ia! Vorbesc serios, ăștia sunt banii pe care îi vreau. Mă rog de fete și nu vor, au zis 'Nu intrăm în mocirla asta'. După ce dau echipa, nici măcar nu mă mai interesează scorul!”, a mai spus Gigi Becali,