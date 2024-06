Gigi Becali s-a încurcat în buletinele de vot: "Am anulat și am luat altul!"

Gigi Becali nu s-a descurcat cu cele cinci buletine de vot pe care le-a primit.

Finanțatorul de la FCSB a mers la vot în secția din Ilfov unde este arondat, după slujba de duminică de la biserică.

Gigi Becali s-a încurcat în cele cinci buletine de vot și a ștampilat la Primărie formațiunea pe care o dorea pentru europarlamentare.

Becali a solicitat anularea votului și a cerut din nou listele.

„Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă… M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR. Am anulat votul, am luat altul”, a spus patronul FCSB, la postul România TV.

„Să votăm, ne facem datoria. Dacă nu votăm, face Coldea ce vrea", a mai spus Becali.