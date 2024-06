Ce greșeală a făcut Gigi Becali când a vrut să voteze. "Am anulat votul, am luat altul"

Incident neplăcut pentru finanțatorul FCSB, Gigi Becali! Omul de afaceri a mers să voteze la secția din Voluntari, acolo unde votează de obicei, însă a greșit buletinul de vot și a fost nevoit să-și anuleze votul. „Să votăm, ne facem datoria. Dacă nu votăm, face Coldea ce vrea. La primărie se votează, nu? La primărie votăm... să rămână așa, consecvență. La euro votăm schimbarea, să fie o țară ca aurul de strălucitoare”, a declarat Becali la intrarea în secția de votare, conform stiripessurse.ro

După ieșirea din secția de votare, Becali a explicat situația: „Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă... M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR. Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care să strălucească ca aurul”, a spus patronul FCSB la postul România TV.

Judecătoria Buftea a dispus, în 2023, încetarea procesului penal împotriva lui Gigi Becali în dosarul în care acesta a fost acuzat de fraudă la vot, deoarece fapta s-a prescris după ce dosarul a stat patru ani în sertarele procurorilor. Conform Codului penal, pentru infracțiunea săvârșită de Becali termenul de prescripție este de cinci ani, care s-a împlinit în octombrie 2023.

Gigi Becali a fost eliberat condiționat în aprilie 2015 din Penitenciarul Poarta Albă, după ce a executat o treime din pedeapsa de 3 ani și 6 luni primită în trei dosare. Acestea au vizat dosarul "Valiza", schimbul de terenuri cu MApN și dosarul sechestrării hoților care i-au furat mașina. După eliberarea condiționată, Becali a avut mai multe interdicții, printre care dreptul de a alege și de a fi ales în funcții publice, dar și dreptul de a vota.

În octombrie 2018, Becali s-a prezentat la vot la "Referendumul pentru familie", unde românii au fost chemați să se exprime dacă sunt de acord cu schimbarea definiției familiei din Constituție. „Chiar dacă sunt 40 de grade afară, merg să votez. Și în patru labe merg la referendum. E cea mai mare acțiune din România în ultimii ani. E mai important decât toate războaiele. Depinde viitorul neamului, al copiilor și al nepoților”, declara atunci Gigi Becali.