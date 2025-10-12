Gigi Becali, după invadarea bazei sale de milioane: ”Cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm?”

Gigi Becali. Foto: hepta

Un incident incredibil s-a produs sâmbătă seara la baza FCSB din Berceni. Peste 1.000 de mașini din toate județele au forțat intrarea pentru a organiza drifturi și curse ilegale, iar Poliția a fost nevoită să intervină.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei echipei FCSB, a ajuns imediat la fața locului și a oferit detalii despre cele întâmplate.

„Sunt peste 1.000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți pe cineva, e normal să fie o alertă.

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta...Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți. Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1.000 de mașini din toate județele.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament”, a declarat Gigi Mustață pentru Fanatik.ro.

Baza Sportivă FCSB, care a fost inaugurată în noiembrie 2016, are în acest moment 4 terenuri de iarbă naturală și 3 terenuri artificiale.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o primă reacție pe acest subiect.

„Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa. Ce a ajuns baza mea, poligon de curse?

Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo. Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva.

Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ”, a spus Becali, pentru ProSport.

