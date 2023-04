Ioan Becali a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Gigi Becali vrea să vândă FCSB

Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB-ului cu Rapid, scor 0-1, și a anunțat că va ieși din fotbal, fiind dispus să renunțe la echipă.

Vărul său Ioan Becali a dezvăluit că nu neapărat arbitrajul lui Horațiu Feșnic l-a determinat să ia decizia asta, ci ceea ce își dorește în continuare.

„La cum îl știu eu, nu cred că se poate despărți de FCSB. Dar e și problema familiei, a fetelor, are o vârstă. Are două nepoate și are și el nevoie de liniște. Biserica e o chestie obligatorie pentru el.

Părerea mea e că dacă e ceva care să îi ofere într-adevăr suma cerută, probabil s-ar despărți de FCSB. E deja acolo de 20 și ceva de ani.

În situația asta, cred că e o sumă logică pe care a cerut-o. Nici exagerată, nici mică. Ce a băgat, ce își poate recupera și eu cred că și-a făcut bine calculele. Trebuie să vedem pe cine găsim să dea măcar astea 25 de milioane", a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

„Am terminat. Eu ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Vreau să termin. De ce? Am 65 de ani. Eu, care la 65 de ani, să nu dorm noaptea. Să fac tensiune din cauza lui Feşnic. El trebuia să se numească «întuneric». Din cauza lui ies.

Pot să bag banii, să fac majorare de capital. Pot şi să-i scot, să fac micşorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane. Dă cinva 25 de milioane, mâine dau echipa", a declarat Gigi Becali a doua zi după meciul cu Rapid.