Ironia lui Gigi Becali, în legătură cu Alibec: "Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona...”

Universitatea Cluj a anunțat prin vocea președintelui Radu Constantea că Denis Alibec de la FCSB este o țintă de transfer în pauza de iarnă, veste la care Gigi Becali a reacționat ironic.

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul”, a declarat Radu Constantea, conform iamsport.ro.

"Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă. Să-i întrebăm dacă se despart de el și să vedem ce răspuns dau. Așa și noi", a comentat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

La Bistrița, în Cupa României, Denis Alibec (34 de ani), a înscris pentru prima oară de la revenirea la FCSB, după care și-a mai trecut în cont și o pasă de gol, lui Thiam.

”A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe. Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el”, a declarat Alibec la final.

