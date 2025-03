De ce este lăsat Gigi Becali să-și facă de cap în AUR și care este motivul pentru care patronul FCSB nu-l suportă pe Călin Georgescu. "Nimeni nu-l poate opri"

De la intrarea sa în AUR, Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a arătat că nu are ezitări în a da informații din bucătăria internă a partidului, că nu-i pasă de părerea colegilor său sau de a liderului partidului, George Simion și că, în general, „este mai mare decât AUR”. Zilele acestea, cu ocazia interzicerii candidaturii lui Călin Georgescu, AUR și POT au fost nevoite să găsească un plan de rezervă, iar Gigi Becali, în intervențiile sale televizate dădea indicii clare legate de o candidatură a lui George Simion, deși acesta spunea că nu va face acest lucru. Mai mult, Becali dezvăluia că Simion are deja strânse 40-50% din numărul necesar de semnături.

Nesupunerea lui Becali față de linia partidului a devenit și mai evidentă când s-a plasat împotriva lui Călin Georgescu, anunțând că va candida împotriva acestuia. După decizia de ieri a Curții, Becali a declarat că i-ar pupa „și mâinile și picioarele” judecătoarei CCR Livia Stanciu, pentru că i-a interzis candidatura lui Georgescu, chiar dacă în trecut l-a condamnat la închisoare. Disprețul lui Becali față de AUR este evident atunci când spune „păi ce, AUR e mai puternic decât Becali?”, în timp ce George Simion evită cu succes întrebările legate de atitudinea finanțatorului FCSB.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că „nimeni nu-l poate opri pe Gigi Becali”, având în vedere potența sa financiară și faptul că aduce voturi partidului, așa că cei de la AUR nu-l pot „cenzura”.

„Nu cred că cineva poate să-l oprească pe Gigi Becali. Este totuși un militant de extremă dreaptă, hai să zicem, tradițională, de sorginte legionară, cu state vechi, care are independență financiară, care aduce voturi, ca urmare n-au cum să-l cenzureze. Este o persoană care are o personalitate mult mai evidentă. Gigi Becali nu poate fi disciplinat și nu-l pot disciplina cei din AUR. Pot să-l excludă, evident, dar vor avea o problemă dacă fac asta”, a afirmat Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Acesta consideră că atunci când Gigi Becali „dă din casă”, o face „de plăcere”, având acces la informații, dar nu crede că el este un factor de decizie în partid.

„Sigur, are și acces la informații. Gândiți-vă la Gigi Becali, cel care vorbește pe teme sportive. Are exact același stil. Deci nu-i nimic contradictoriu aici. Și, mă rog, în rest, pur și simplu improvizează. Nu știu cât de multe informații are, dar are informații. De exemplu, decizia de aseară s-a făcut și în prezența lui Gigi Becali, pentru că au fost prezenți parlamentarii, este parlamentar AUR și, cu siguranță, discută cu el. Nu cred că e un consilier de taine, nu cred că este cel care ia deciziile, dar, pe de altă parte, pozițiile anti-Georgescu cred că reflectă destul de bine starea de spirit în interiorul AUR.”, a mai spus Pîrvulescu.

Politologul spune că mulți din AUR nu erau pe linia lui Călin Georgescu, iar poziționarea partidului în spatele acestuia era „obligatorie”, altfel ar fi îndepărtat total electoratul de extremă dreaptă. „Dar există o antipatie față de genul acela de ideologie, de discurs, pentru că nu este atât de evident ortodoxist”

În ceea ce-l privește pe Gigi Becali și antipatia sa față de Călin Georgescu, în acest caz intervine și un sentiment anti-rus pe care patronul FCSB îl are.

„Să știți că mai este și sentimentul anti-rus, care la Becali contează și argumentele legate de relația cu Rusia au fost convingătoare pentru Becali în mai mare măsură decât pentru electoratul lui Georgescu. Deci a contat și asta. Dar nu este Becali singurul care face reproșuri. El nu este un foarte bun interpret doctrinar al ortodoxiei. Sunt alții mult mai atenți la asta, dar în ceea ce-l privește pe Georgescu, acesta reprezentă în mai mare măsură un curent ambiguu, foarte New Age, în care erau amestecate religii, naturism și altele.”, adaugă Pîrvulescu.

Profesorul punctează faptul că și în Biserica Ortodoxă Română sunt preoți care au obiecții în raport cu Georgescu, având în vedere că „naționalismul în religia ortodoxă este interzis”.

„Ortodoxismul este universalist, adică se adresează tuturor creștinilor și, de fapt, tuturor oamenilor, inclusiv celor care nu sunt creștini și sunt nevinovați. Ori varianta asta plină de ură pe care o promova Georgescu și pe care o cam promovează și Puric (n.red. Dan Puric) nu este exact compatibilă cu ortodoxia, este compatibilă cu ortodoxismul, cu această ideologie desprinsă, ideologie politică desprinsă din ortodoxie și reprezentată în mare măsură de legionari, care se amestecă cu naționalismul, cu rolul particular pe care România și românii îl au și aici și legăturile care sunt vechi de când cu Legiunea, cu tendințele astea dacopate și așa mai departe. Deci nu e nou.”, explică Cristian Pîrvulescu.

Gigi Becali, parlamentar ales pe listele AUR, a făcut marți, 11 martie, mai multe dezvăluiri din interiorul discuțiilor legate de planul de rezervă al „suveraniștilor”, după interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu, spunând că George Simion este cel care va candida și că a început deja să strângă semnături.

Totodată, Becali s-a plasat împotriva lui Călin Georgescu, pe care partidul său îl susținea la alegerile prezidențiale, bucurându-se la auzul veștii că a fost respins de CCR. Becali anunțase inițial că va candida pentru a scăpa țara de Călin Georgescu, însă a renunțat la intenția sa după ce BEC i-a respins lui Georgescu dosarul de candidatură.

Întrebat la Realitatea PLUS despre atitudinea lui Gigi Becali, George Simion a ezitat să comentez.

