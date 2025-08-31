Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”

După calificarea în Europa League, patronul Gigi Becali a dezvăluit care e marea problemă a FCSB-ului, în ceea ce privește alcătuirea echipei.

Astfel, Gigi Becali se plânge de faptul că are de ales între Darius Olaru și Florin Tănase pentru postul de mijlocaș ofensiv, în spatele vârfului.

„Dar acum o să avem o problemă, trebuie să alegem între Tănase și Olaru. Dar avem meciuri din trei în trei zile, o să joace fiecare câte o repriză. Le combinăm cumva. Dar nu pot juca amândoi.

Olaru a zis ”Nu vreau să joc acolo!”. A început să miorlăie și să spună că nu vrea să joace în stânga. Tănase nici el nu prea vrea. Dar l-am sunat și i-am zis ”Ești prietenul meu. Tu trebuie să faci ce zic eu. Am nevoie de tine în stânga, că nu vrea Olaru. Știi că îl simpatizez prea tare și nu vreau să-l supăr”. Și Tănase a spus ”Da, da. Joc oriunde”.

Dar nu îmi plăcea de Tănase acolo. Am dat ordin ”Băi, schimbare de post!”. Olaru nu dirija bine jocul de acolo, din centru. Trebuie Tănase. Eu îi zic ”Băi, Tănase, tu ești cerc”. Și el mă întreabă ”Cum adică cerc?”. ”Adică, tu în spatele atacanților ești un fel de cerc. Tu te învârți în cerc și toate luminile vin de la tine”. Și el leșină de râs.

Apoi i-am zis ”Vezi că acum Olaru e cerc. Acum ești în stânga, că așa te-am luat de la Hagi. Ești gazelă!”. Olaru și Tănase nu prea pot juca împreună, ambii sunt cerc. Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc. Cisotti nu poate fi scos din echipă. E cel mai bun din echipă. Cu el începe echipa”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.ro.

