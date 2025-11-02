Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 12:45
257 citiri
Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB a obținut o nouă victorie importantă în deplasare, 2-0 cu U Cluj, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului.

La finalul partidei, Gigi Becali (67 de ani) a revenit cu declarații acide la adresa conducerii celor de la FC Argeș, club cu care a avut un conflict în vară în privința transferului tânărului fundaș Mario Tudose (20 de ani).

Transferul părea parafat în perioada de mercato, însă afacerea a picat după un schimb de replici dure între patronul FCSB și președintele clubului piteștean, Dani Coman, dar și cu primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea.

Întrebat dacă mai este interesat de semnătura lui Tudose, după ce acesta a devenit între timp căpitan la FC Argeș, Becali a avut un nou derapaj verbal la adresa conducerii argeșene:

„Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.

Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Din cauza problemelor de lot din defensivă, FCSB a apelat în ultimele două etape la Ionuț Cercel (18 ani), fotbalist venit de la Farul. Acesta a fost integralist în victoriile cu U Cluj (2-0) și UTA Arad (4-0).

„A jucat foarte bine și ăsta, Cercel. Foarte bine, în situația în care Ngezana nu i-a dat siguranță prea multă. Cercel pasează frontal, are d-astea. Dar i-a fost teamă pentru că nu i-a dat Ngezana siguranță”, a mai spus patronul FCSB.

FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
FCSB a învins sâmbătă seară pe U Cluj, scor 2-0, în etapa a 15-a din Superligă, iar imediat după meci Gigi Becali (67 de ani) a făcut un anunț important: Florin Cernat (45 de ani)...
"Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
"Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
FCSB a câștigat cu 2-0 pe terenul celor de la U Cluj, în etapa a 15-a din Superligă, iar succesul i-a adus pe roș-albaștri la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, echipa de pe locul 6 —...
#Gigi Becali, #Mario Tudose, #fc arges, #FCSB , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Simona Halep e vedetă la Turneul Campioanelor. Ce-a aflat românca la Riad VIDEO
  2. Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"
  3. Surpriză la intonarea imnului. Cine e ”jucătorul” dus imediat la secția de poliție
  4. Un mare campion e acuzat de agresiune. Ce i-ar fi făcut fostei iubite
  5. Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea
  6. ”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist
  7. Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"
  8. FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
  9. Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO
  10. "Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”