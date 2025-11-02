Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"

FCSB a obținut o nouă victorie importantă în deplasare, 2-0 cu U Cluj, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului.

La finalul partidei, Gigi Becali (67 de ani) a revenit cu declarații acide la adresa conducerii celor de la FC Argeș, club cu care a avut un conflict în vară în privința transferului tânărului fundaș Mario Tudose (20 de ani).

Transferul părea parafat în perioada de mercato, însă afacerea a picat după un schimb de replici dure între patronul FCSB și președintele clubului piteștean, Dani Coman, dar și cu primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea.

Întrebat dacă mai este interesat de semnătura lui Tudose, după ce acesta a devenit între timp căpitan la FC Argeș, Becali a avut un nou derapaj verbal la adresa conducerii argeșene:

„Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.

Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Din cauza problemelor de lot din defensivă, FCSB a apelat în ultimele două etape la Ionuț Cercel (18 ani), fotbalist venit de la Farul. Acesta a fost integralist în victoriile cu U Cluj (2-0) și UTA Arad (4-0).

„A jucat foarte bine și ăsta, Cercel. Foarte bine, în situația în care Ngezana nu i-a dat siguranță prea multă. Cercel pasează frontal, are d-astea. Dar i-a fost teamă pentru că nu i-a dat Ngezana siguranță”, a mai spus patronul FCSB.

