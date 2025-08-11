Replică dură a lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 11 August 2025, ora 08:08
243 citiri
Replică dură a lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”
Mihai Rotaru FOTO Digi 24

Rapid și Craiova au protestat împotriva schimbării regulii care a făcut posibilă revenirea lui Malcom Edjouma pe lista de jucători eligibili pentru campionat.

Gigi Becali a reacționat vehement, susținând că nu a făcut decât să repare o neregulă din regulament și a lansat un atac dur la adresa patronilor Dan Șucu și Mihai Rotaru, declarându-le război deschis.

„Aici e vorba de inteligență, de puțină rațiune, nu juridică, de puțină rațiune, de puțin simț și de viață. În mintea lor, în răutatea lor, în invidia lor, în dușmăniile lor, li s-a întunecat mintea, ca să nu vadă că de fapt nu e vorba de schimbarea regulii, e vorba de îndreptarea unei anomalii", a spus Gigi Becali.

Mihai Rotaru a replicat: „Ce m-a deranjat? Lipsa inteligenței și a bunului simț juridic. Nu cred că dânsul este în măsură să vorbească despre aceste două aspecte. Bunul simț juridic spune că niciodată nu schimbi regulile jocului în timpul jocului. Nu contestăm că e o regulă proastă. Dar nu luăm în calcul ca regulile să se schimbe în timpul jocului. Mai departe, trageți dumneavoastră concluziile. Nu mă interesează ce spune Gigi Becali.

(n.r. Ce își doresc cei de la Universitatea Craiova și Rapid) Suspendarea acestei decizii și, până la următoarea perioadă de mercato, consultarea tuturor membrilor afiliați. Pe noi, nimeni nu ne-a consultat, cu excepția membrului celui mai mare, Gigi.

Nouă ni s-a întâmplat, am făcut demersuri în acest sens, cazul Gardoș. I-am reziliat contractul și am făcut unul nou ca să îl putem legitima. Atunci, am sunat și am întrebat dacă putem și ni s-a spus nu, pentru că începuse deja campionatul.

Fusese accidentat, l-am scos de pe listă și am vrut să îl băgăm înapoi. Am fost de bun simț. Edjouma nu a vrut să rezilieze contractul și să semneze unul nou, noi nu am avut problema asta și nu am vrut să facem o scamatorie”, a spus Mihai Rotaru la Prima Sport.

E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"
E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"
Gigi Becali a reacționat dur după ce Rapid și Craiova și-au unit forțele împotriva lui. Cele două echipe au contestat regula care îl ajută pe Becali. Rapid și Craiova au protestat...
Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"
Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"
FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal....
#Gigi Becali, #Mihai Rotaru, #Dan Sucu, #edjoua, #FCSB, #Rapid, #Universitatea Craiova , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a intrat in direct si a inceput "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, dupa 0-1 cu Unirea Slobozia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
OUT! Antrenorul lui AC Milan a facut anuntul, dupa ce Coubis a debutat cu autogol si rosu direct

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Replică dură a lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”
  2. E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"
  3. Gigi Becali, despre eșecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal"
  4. Ce a spus Elias Charalambous după eșecul cu Slobozia: "Nu mai putem continua aşa"
  5. Al șaselea titlu pentru jucătoarea de tenis din România! Revenire spectaculoasă în finală
  6. Gigi Becali s-a mai lămurit cu un jucător de la FCSB: "Gata! La revedere!"
  7. Ce a făcut Edward Iordănescu în campionat, la câteva zile după ce a fost umilit în cupele europene
  8. Presa din Italia a dat verdictul pentru puștiul român pe care AC Milan vrea să îl debuteze în Serie A: „Mai prost nici nu putea fi.”
  9. Începe Premier League! Campionatul Angliei "dispare" de pe TV și poate fi urmărit doar online
  10. Rezultat mare pentru Rednic în Belgia. Pe cine a învins