Replică dură a lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”

Rapid și Craiova au protestat împotriva schimbării regulii care a făcut posibilă revenirea lui Malcom Edjouma pe lista de jucători eligibili pentru campionat.

Gigi Becali a reacționat vehement, susținând că nu a făcut decât să repare o neregulă din regulament și a lansat un atac dur la adresa patronilor Dan Șucu și Mihai Rotaru, declarându-le război deschis.

„Aici e vorba de inteligență, de puțină rațiune, nu juridică, de puțină rațiune, de puțin simț și de viață. În mintea lor, în răutatea lor, în invidia lor, în dușmăniile lor, li s-a întunecat mintea, ca să nu vadă că de fapt nu e vorba de schimbarea regulii, e vorba de îndreptarea unei anomalii", a spus Gigi Becali.

Mihai Rotaru a replicat: „Ce m-a deranjat? Lipsa inteligenței și a bunului simț juridic. Nu cred că dânsul este în măsură să vorbească despre aceste două aspecte. Bunul simț juridic spune că niciodată nu schimbi regulile jocului în timpul jocului. Nu contestăm că e o regulă proastă. Dar nu luăm în calcul ca regulile să se schimbe în timpul jocului. Mai departe, trageți dumneavoastră concluziile. Nu mă interesează ce spune Gigi Becali.

(n.r. Ce își doresc cei de la Universitatea Craiova și Rapid) Suspendarea acestei decizii și, până la următoarea perioadă de mercato, consultarea tuturor membrilor afiliați. Pe noi, nimeni nu ne-a consultat, cu excepția membrului celui mai mare, Gigi.

Nouă ni s-a întâmplat, am făcut demersuri în acest sens, cazul Gardoș. I-am reziliat contractul și am făcut unul nou ca să îl putem legitima. Atunci, am sunat și am întrebat dacă putem și ni s-a spus nu, pentru că începuse deja campionatul.

Fusese accidentat, l-am scos de pe listă și am vrut să îl băgăm înapoi. Am fost de bun simț. Edjouma nu a vrut să rezilieze contractul și să semneze unul nou, noi nu am avut problema asta și nu am vrut să facem o scamatorie”, a spus Mihai Rotaru la Prima Sport.

