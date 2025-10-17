Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"

Scandalul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a urat succes lui Gigi Becali înaintea meciului FCSBUniversitatea Craiova, a luat amploare, iar în ecuație a intervenit și patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că a fost sunat de Mircea Lucescu (80 de ani) cu puțin timp înaintea partidei și că acesta i-a transmis un mesaj de susținere, fără a face vreo referire directă la adversarul din acel meci.

“Omul mi-a spus: Domnule, îți țin pumnii, pentru că ai nevoie. Deci a zis: Bă Gigi, îți țin pumnii pentru că ai nevoie acum, dar nu a spus împotriva Craiovei. M-a susținut, adică îți țin pumnii.

Poți să spui oricui că îi ții pumnii, și dușman dacă e îi spui succes, așa din curtoazie poți să îi spui. Ai înțeles nuanța? Deci Lucescu nu a zis: Domnule, vreau să o bați pe Craiova!. A zis: Vreau să ai succes pentru că ai nevoie tu acum, că e un moment în care ai foarte mare nevoie.

M-ai înțeles? Nu conta că jucam cu Craiova, cu Real Madrid sau cu oricine. El a vrut să mă susțină că aveam nevoie eu, nu conta cine era adversarul. Dacă e, Mirel înțelege asta, dacă nu, eu nu mă cert cu finul meu pentru fotbal. E treaba lui.

Nu mă cert! Lucescu a făcut abstracție de cine joacă. Și el (n.r. Mirel Rădoi) trebuie să înțeleagă. Și toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu nu mă cert cu finul meu, e problema lui. E și el tânăr, e mai mânios, după aia e băiat bun.

Latifundiarul din Pipera a ales să nu escaladeze conflictul, dar i-a transmis un mesaj direct finului său:

"Îi trece lui după aia. Hai să-ți spun un lucru. Eu cu finul meu nu mă cert. Sfat pot să îi dau. Îi dau sfat: vezi-ți de curtea ta, de căciula ta, de treburile tale, de lucrul tău, de ce e al tău. Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!

Adică îi dau sfat, dar nu mă cert cu el. Pentru că el începe să se erijeze într-un fel de atotștiutor și ne dă sfaturi nouă. Nu poate el să ne dea sfaturi nouă, că e încă copil. Trebuie să mai crească, să mai aibă puțin păr alb în cap, după aia o să poată să dea. Deocamdată nu poate”, a spus Gigi Becali, la iamsport.

