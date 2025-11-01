Gigi Becali îl ia peste picior pe Mirel Rădoi: "Săracul de el..."

Gigi Becali s-a amuzat în direct vorbind despre finul său Mirel Rădoi și despre Edi Iordănescu, folosind un ton ironic pentru a comenta despărțirea lui Edi de Legia Varșovia.

Gigi Becali crede că Edi Iordănescu e bun pe teorie, dar la acest capitol locul unu e ocupat de finul său, Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova.

„Cel mai tare pe teorie este finul meu. Mai tare în teorie decât Mirel n-ai să vezi în viața ta. Nici nimeni, nici Mourinho, nimeni. Cel mai tare în teorie. Acum… El săracul, bă, trebuie să ai și jucători ca să facă ce le ceri tu.

Al doilea care e mai tare în teorie este ăsta, Edi. Mirel îi bate pe toți la teorie. Mirel cred că el a studiat cărți de astea. Cine știe câte cărți? A citit, le știe așa. Mirel zice niște lucruri pe care eu nu înțeleg ce zice el. Nu înțeleg. La Mirel nu înțeleg când vorbește de fotbal”, a spus patronul FCSB-ului.

Lui Gigi Becali i-ar conveni un rezultat de egalitate între Universitatea Craiova și Rapid, derby-ul programat duminică seara în Bănie.

„Egalitate. Toate numai egal, egal, egal, egal pe linie, toți. De ce vreau egal? Că aș putea să zic să bată Craiova, dar parcă tot mai mult îmi e frică de Craiova decât de Rapid, va valoare. X e cel mai bun, pierd amândouă câte 2 puncte!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ads