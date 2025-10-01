Ofertă pentru Palatul lui Gigi Becali, după ce a fost vandalizat: ”Să i-l fac cadou Simonei Halep!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 10:08
Ofertă pentru Palatul lui Gigi Becali, după ce a fost vandalizat: ”Să i-l fac cadou Simonei Halep!”
Gigi Becali.

Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru a fost vandalizat zilele trecute de o persoană care a scris mai multe mesaje pe gardurile clădirii.

Bărbatul se numește Constantin Daniel Ivanov, este din Oradea și susține că se cunoaște personal cu Gigi Becali și premierul Ilie Bolojan. El a fost amendat, ridicat de Poliție și dus la spitalul „Alexandru Obregia” din Capitală, pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, conform Fanatik.ro.

”Prima dată am vopsit zidul cu un marker, săptămâna trecută. Iar vineri am scris un mesaj pentru Simona Halep de ziua ei și am mai scris cuvintele lui Becali, ”Dumnezeu este dragoste”. Am mai scris pe jos un mesaj pentru Bolojan. Iar mesajul ăsta pentru Bolojan l-am repetat și la Guvern în față, și în Piața Universității. Am făcut-o, pentru că Becali mă reneagă, a spus despre mine că sunt un om al străzii, că vin să cerșesc la el la palat. Sunt supărat pe Gigi Becali! Eu la dânsul la Palat am fost de mai multe ori”, a declarat Ivanov, potrivit sursei citate.

”Eu i-am zis lui Becali că îi dau 25 de milioane de euro pe palat și 50 de milioane pe club. Să plece! Am lăsat vorbă la Luțu, am lăsat vorbă la oamenii lui. Nu l-a interesat. Eu Palatul am vrut să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep. Oferta i-am făcut-o acum, când am fost la București. Eu am mai mulți bani decât Țiriac și Becali la un loc! Am importat utilaje din China, ceea ce fac și acum. Doar că acum o fac prin alte firme, care nu sunt pe numele meu. Iar banii pe care-i am nu sunt în conturi în România, ci în străinătate și, la fel, nu sunt pe numele meu”, a mai spus Constantin Daniel Ivanov.

