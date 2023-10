Orașul în care a vrut să se mute Gigi Becali: "Am găsit o vilă cu patru milioane de euro"

Gigi Becali a fost la un pas de a părăsi România, din cauza problemelor pe care le-a avut cu legea.

Patronul FCSB-ului găsise o vilă în Grecia, dar a renunțat la ideea de a pleca din țară, deși, spune el, a fost șicanat în perioada în care a stat după gratii.

"M-am dus în Grecia să-mi iau casă, două zile am umblat după casă. În Veria, acolo sunt machedoni. Am stat şi m-am gândit, am găsit o vilă frumoasă, vreo 4 milioane de euro. Eram cu agentul imobiliar, eram vreo şapte-opt inşi, cu două maşini.

Le-am spus să mergem direct la aeroport, aveam avion privat, plecăm. La revedere! Nu plec din ţara mea, dacă-mi taie capul, să mi-l taie în ţara mea. Am pupat pământul la aeroport.

Eu cine sunt acolo, nu pot sta acolo, ce fac acolo, care e ocupaţia mea? Eu trebuie să mă trezesc să le văd pe toate ale mele, să văd un pom, să văd un loc al meu. Să văd oile, să văd cu ce am crescut. Am zis că-mi văd de treaba mea şi gata”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ads