"Am cedat acțiunile!" Gigi Becali anunță cine e noul patron de la FCSB

După înfrângerea cu FCSB, Gigi Becali a făcut un anunț surprinzător: nu mai este patronul echipei FCSB.

Gigi Becali a cedat acțiunile pe care le avea la FCSB fiicei sale Teodora. "Da, am cedat acțiunile la fată. Că sunt deputat că nu am voie și am zis că le-am cedat fetei. Dar tot eu rămân principal, doar că sunt pe numele ei", a spus Gigi Becali, la emisiunea Euro Fotbal.

Becali are trei fete, Teodora, Alexandra și Cristina. Teodora este măritată cu Mihai Mincu, un tânăr înstărit, poreclit Prințișorul din Dobroiești.

"Dacă e, să vină să vă dea el declaraţii, pentru că la mine în familie nu vor da femeile declaraţii, dau bărbaţii declaraţii”, spunea Gigi Becali în 2024.

Gigi Becali a declarat, joi seară, după meciul pierdut de FCSB în faţa echipei Manchester United, scor 0-2, că nu este bună “strategia cu 5 pe fund” şi că “dacă n-ai calitate în teren, n-ai ce să faci”.

”Dacă n-ai calitate în teren, n-ai ce să faci. Eu zic că strategia asta cu 5 pe fund nu e bună. E adevărat, dacă scoteam un egal ziceam că e bine şi că e tactică frumoasă, dar nu! Fotbalul e să se joace fotbal şi să ai şi tu posesia. Nu ai posesia şi e mingea numai la adversar, ăla nu e fotbal. Atmosfera a fost extraordinară” a spus Gigi Becali, la plecarea de la stadion”, a spus Becali, potrivit Digi Sport.

