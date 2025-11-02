Gigi Becali a primit o replică neașteptată: ”Era doar un marfar. S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 20:58
284 citiri
Gigi Becali a primit o replică neașteptată: ”Era doar un marfar. S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul”
Gigi Becali FOTO Captura DigiSport

FCSB a obținut o nouă victorie importantă în deplasare, 2-0 cu U Cluj, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului. La finalul partidei, Gigi Becali (67 de ani) a revenit cu declarații acide la adresa conducerii celor de la FC Argeș, club cu care a avut un conflict în vară în privința transferului tânărului fundaș Mario Tudose (20 de ani).

Transferul părea parafat în perioada de mercato, însă afacerea a picat după un schimb de replici dure între patronul FCSB și președintele clubului piteștean, Dani Coman, dar și cu primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea.

Întrebat dacă mai este interesat de semnătura lui Tudose, după ce acesta a devenit între timp căpitan la FC Argeș, Becali a avut un nou derapaj verbal la adresa conducerii argeșene:

„Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.

Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

„Gigi Becali ar fi mult mai bine să-și vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face. Eu, personal, în momentul acela eram în gară, dar era doar un marfar.

Mario Tudose se va afla în Săgeata Albastră, nu în marfar! În rest, să fie sănătos!

Dacă va continua cu jignirile, continuăm și noi. Și s-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul”, a dreacționat Dani Coman, conform ziarobiectiv.ro.

Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"
Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"
FCSB a obținut o nouă victorie importantă în deplasare, 2-0 cu U Cluj, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului. La finalul partidei, Gigi Becali (67 de ani) a revenit cu...
Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
FCSB s-a apropiat la un singur loc de playoff, fiind la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, locul 6, care are însă un meci mai puțin jucat. Campioana a trecut în ultima etapă cu 2-0 de U...
#Gigi Becali, #FCSB, #fc arges, #replica, #Dani Coman , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fotbalistul campioanei, om de succes în afaceri! Cine este jucătorul de la FCSB cu zeci de milioane de euro în conturi
  2. Mare favorită, jucătoarea din România a pierdut finala. Cu câți bani se întoarce acasă
  3. Gigi Becali a primit o replică neașteptată: ”Era doar un marfar. S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul”
  4. Gigi Becali a găsit fotbalistul pe care îl aștepta de ani și ani: "O să dau lovitura cu el"
  5. ”Când arunc eu prosopul, chiloții sau când iau trenul!” Antrenorul din Superliga și-a vărsat nervii
  6. Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?
  7. Revine Simona Halep în circuitul WTA? Răspunsul sincer al fostei lidere mondiale
  8. ”Demisia! Demisia!” Dezastru pentru CSM București, sub ochii Cristinei Neagu
  9. Schimbare de lider în clasamentul ATP, după finala de la Paris
  10. România a câștigat ultimul meci, dar a pierdut trofeul, la egalitate de puncte