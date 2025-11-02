Gigi Becali a primit o replică neașteptată: ”Era doar un marfar. S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul”

FCSB a obținut o nouă victorie importantă în deplasare, 2-0 cu U Cluj, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului. La finalul partidei, Gigi Becali (67 de ani) a revenit cu declarații acide la adresa conducerii celor de la FC Argeș, club cu care a avut un conflict în vară în privința transferului tânărului fundaș Mario Tudose (20 de ani).

Transferul părea parafat în perioada de mercato, însă afacerea a picat după un schimb de replici dure între patronul FCSB și președintele clubului piteștean, Dani Coman, dar și cu primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea.

Întrebat dacă mai este interesat de semnătura lui Tudose, după ce acesta a devenit între timp căpitan la FC Argeș, Becali a avut un nou derapaj verbal la adresa conducerii argeșene:

„Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia.

Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere! Îi dau ei banderola, de parcă mă interesează banderola pe mine”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

„Gigi Becali ar fi mult mai bine să-și vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face. Eu, personal, în momentul acela eram în gară, dar era doar un marfar.

Mario Tudose se va afla în Săgeata Albastră, nu în marfar! În rest, să fie sănătos!

Dacă va continua cu jignirile, continuăm și noi. Și s-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul”, a dreacționat Dani Coman, conform ziarobiectiv.ro.

