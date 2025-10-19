”Acum chiar e o problemă!” Gigi Becali a făcut calculele FCSB-ului pentru play-off

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 14:45
281 citiri
”Acum chiar e o problemă!” Gigi Becali a făcut calculele FCSB-ului pentru play-off
FCSB FOTO Facebook FCSB

Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34), din penalty, după un fault comis de David Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.

Ultima clasată a reușit să întoarcă scorul după pauză, când au marcat olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, și Dragoș Huiban (55), dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Darius Olaru (8), Daniel Bîrligea (45 - bară) și Mamadou Thiam (90+8).

FCSB e pe locul 12 în clasament, la 5 puncte de ocupanta locului 6, Unirea Slobozia, ultimul care duce în play-off.

"Problema e cine ia locul 6. Trebuie să cadă două de acolo, să zicem FC Argeș și cu Slobozia. Acum chiar e o problemă play-off-ul. Hai să zicem că o să cadă sigur Slobozia, dar poți să-i iei locul CFR-ului? Dacă juca echipa, aveam curaj. Dar dacă echipa nu joacă nimic, nu poți. Ăsta nu-i joc, asta e țurcă, nu vezi două pase legate, nu se mișcă nimeni pe teren", a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.

OUT de la FCSB! Becali îl dă afară, după umilința cu Metaloglobus BREAKING NEWS
OUT de la FCSB! Becali îl dă afară, după umilința cu Metaloglobus BREAKING NEWS
Gigi Becali a luat prima decizie radicală, după ce FCSB a pierdut meciul cu Metaloglobus. Patronul campioanei a decis să renunțe la Denis Alibec, atacant adus în vară de la Farul Constanța....
„FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”
„FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”
Fostul patron al lui Poli Timișoara, Marian Iancu, a lansat un atac dur la adresa FCSB, după prestațiile dezastruoase ale campioanei în SuperLigă. Iancu susține că rezultatele echipei nu mai...
#Gigi Becali, #FCSB, #play off, #calcule, #problema , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata sa dea o lovitura de proportii in Romania: un "gigant" de 2.100.000.000 de lei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"M-a apucat de gat si m-a ridicat de la pamant". A agresat o asistenta medicala: "Mi-a fost frica! Castiga 4.000.000 Euro"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. OUT de la FCSB! Becali îl dă afară, după umilința cu Metaloglobus BREAKING NEWS
  2. ”Acum chiar e o problemă!” Gigi Becali a făcut calculele FCSB-ului pentru play-off
  3. Cine e jucătorul de la FCSB desființat de Dănciulescu: "N-am văzut mai slab ca el"
  4. „FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”
  5. Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron
  6. „V-ați gândit să renunțați?” Charalambous a răspuns pe loc și a dezvăluit planul lui Gigi Becali
  7. Cristi Chivu, după victoria uriașă: ”Trebuie să decid, depinde de ce spun soția și copiii mei”
  8. Leo Messi, imperial! Goluri de pus în ramă pentru starul argentinian VIDEO
  9. Meci chinuitor pentru FC Barcelona, cu o codașă din Spania. Ce s-a întâmplat în prelungiri
  10. Cum s-a încheiat turneul de la Osaka, cu două românce în semifinale