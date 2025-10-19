”Acum chiar e o problemă!” Gigi Becali a făcut calculele FCSB-ului pentru play-off

Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34), din penalty, după un fault comis de David Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.

Ultima clasată a reușit să întoarcă scorul după pauză, când au marcat olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, și Dragoș Huiban (55), dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Darius Olaru (8), Daniel Bîrligea (45 - bară) și Mamadou Thiam (90+8).

FCSB e pe locul 12 în clasament, la 5 puncte de ocupanta locului 6, Unirea Slobozia, ultimul care duce în play-off.

"Problema e cine ia locul 6. Trebuie să cadă două de acolo, să zicem FC Argeș și cu Slobozia. Acum chiar e o problemă play-off-ul. Hai să zicem că o să cadă sigur Slobozia, dar poți să-i iei locul CFR-ului? Dacă juca echipa, aveam curaj. Dar dacă echipa nu joacă nimic, nu poți. Ăsta nu-i joc, asta e țurcă, nu vezi două pase legate, nu se mișcă nimeni pe teren", a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.

Ads