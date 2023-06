Promovarea lui Dinamo, sărbătorită la FCSB. Patronul Becali: ”Și am mai avut un interes”

Dinamo Bucureşti a promovat în Superliga naţională de fotbal, deşi a fost învinsă de FC Argeş cu scorul de 4-2 (2-1), sâmbătă seara, la Mioveni, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare.

Dinamo, care revine în eşalonul de elită după un an, îşi datorează promovarea victoriei de senzaţie din tur, cu 6-1, luni, pe Arena Naţională.

Promovarea lui Dinamo a fost sărbătorită și la marea rivală, FCSB, așa cum a recunoscut patronul Gigi Becali.

„Noi am ținut cu Dinamo, am vrut să promoveze ei. De ce? Păi, e un milion de euro pe care îl iau în plus din bilete sezonul viitor. Și am mai avut un interes. Decât să dai 200.000 de euro pe Garita, nu mai bine îl iei liber?”, a spus Becali, referindu-se la atacantul celor de la FC Argeș.