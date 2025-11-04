Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”

Louis Munteanu (23 de ani) a fost una dintre cele mai râvnite ținte ale perioadei de mercato din această vară, iar interesul pentru atacantul celor de la CFR Cluj a venit din partea unor cluburi importante din Europa, dar și din partea campioanei României, FCSB.

Astfel, Louis Munteanu a fost dispus să se transfere la FCSB, dar a cerut un salariu uriaș pentru campionatul românesc, adică 60.000 de euro pe lună, o sumă care nu e pe placul patronului Becali.

"El a zis că vrea mai mult, că vrea mai mulți bani decât toți, inclusiv Tănase. A zis că vrea să fie numărul 1. Și dacă, de exemplu, în seara asta cazi la pace cu el pe 45.000, a doua zi îți cere 60.000, iar a treia vrea și mai mult?

La revedere! Înseamnă că Domnul nu e de acord și cu asta basta!", a spus patronul Gigi Becali, la Fotbal Club.

Ads