Gigi Becali a pus la zid trei jucători după rușinea cu FC Argeș: ”Bă, băiatule, credeam că ești fotbalist”

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au deschis scorul prin tunisianul Adel Bettaieb, cu un șut de la 16 metri (72), la capătul unui contraatac.

Senegalezul Mamadou Thiam, care a debutat la FCSB cu acest prilej, intrând la pauză, a avut șansa egalării (80), dar șutul său a fost blocat de Marius Briceag la 7 metri.

FC Argeș a fost aproape de desprindere în min. 82, când Robert Moldoveanu a șutat în bară, de la 18 metri.

Piteștenii au reușit în cele din urmă să mai înscrie o dată, în min. 88, când Mihai Popescu a deviat în propria poartă șutul lui Moldoveanu.

FCSB are un singur punct în ultimele cinci etape, iar patronul Gigi Becali a avut un discurs dur, criticând în special trei jucători, pe Denis Alibec, Tavi Popescu și Dennis Politic.

”Am greșit, l-am băgat pe Politic care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care mai joacă ceva, mai bine și pe Cisotti, care mai face ceva, decât pe George (n.r. Tavi Popescu) care greșește.

Alibec, dă, mă, gol, că de asta te-am luat, când scapi singur cu portarul, nu să joci aiurea. Despre George (n.r. Tavi Popescu) am vb cu MM, că îl distrugem, să câștigăm meciuri, să îl mai băgăm.

E joc de bărbați, dar el face circăraie, gâdilă mingea, fii bărbat, câștigă mingea. Asta este situația, de unde m-am lăudat atât și că avem cea mai bună echipă, mă gândeam și la Politic, dar nu, nu se poate, dormi pe teren, trebuie să alerge pe teren.

Nu știu dacă e fotbalist, doarme pe teren. Alibec nu a contat deloc. Ia uite-l și pe Politic, bă, băiatule, credeam că ești fotbalist”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

