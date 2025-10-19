Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron

Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron
FCSB a pierdut cu 1-2 în fața Metaloglobusului, un nou rezultat șocant pentru campioana României, care a condus cu 1-0 dar a fost întoarsă de nou-promovata aflată la prima victorie din istoria ei în SuperLigă.

După meci, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport pentru a comenta situația echipei, dar intervenția s-a încheiat brusc, după o întrebare care l-a scos din sărite pe patron.

Patronul roș-albaștrilor a discutat inițial despre primele plătite pentru calificarea europeană și despre jucătorii care l-au dezamăgit. Dialogul s-a rupt însă instant când moderatorul Radu Naum l-a întrebat:

„Vă gândiți în acest moment să lăsați puterea celor de la echipă? Să decideți mai puțin și să îi lăsați pe antrenori?”

Becali a reacționat imediat și a întrerupt discuția:

„Hai, că vă arde de glume! La revedere!”

Înainte de a închide telefonul, patronul a transmis totuși că nu se gândește să îi schimbe nici pe Elias Charalambous, nici pe Mihai Pintilii.

„Nu am echipă de fotbal”. Becali a făcut calculele pentru play-off

Chiar și așa, finanțatorul FCSB s-a arătat extrem de critic față de prestația jucătorilor și a avertizat că situația poate deveni dramatică în lupta pentru primele șase locuri:

„Consider că n-am echipă de fotbal. Așa trebuie să consider, că altfel… Chiar e o problemă play-off-ul. Trebuie să cadă două din top 6. Slobozia cade sigur, poate și FC Argeș. Dar poți să iei locul CFR-ului?”

Becali a vorbit și despre obiectiv:

„La titlu fac și eu ca Rotaru: să nu retrogradăm, să luăm play-off-ul și apoi să luăm titlul. Echipa nu joacă nimic și n-ai curaj. Ăsta nu e joc, e țurcă, nu fotbal”.

