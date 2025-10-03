Cum a răspuns Gigi Becali la revolta lui Alibec: ”Întrebați-l dacă primește banii! Dacă îi primește, atunci ce?”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:44
167 citiri
Cum a răspuns Gigi Becali la revolta lui Alibec: ”Întrebați-l dacă primește banii! Dacă îi primește, atunci ce?”
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Titular cu Young Boys, Denis Alibec a fost schimbat la pauză, fapt care l-a deranjat pe atacant.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult.

Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB, mă așteptam la altceva”, a spus Alibec.4

”Bă tată, eu vă spun că el așa trebuie să joace, 45 de minute. O să joace mai mult când trebuie, când îi permite echipa. Trebuie să intre Bîrligea, că avem nevoie de el în campionat. M-ai înțeles? De aia joacă 45 de minute. Întrebați-l dacă primește banii! Dacă îi primește, atunci ce? Nu i-am dat banii? Ce să facă și el, săracul? Orice jucător răbufnește, ce să facă?”, a răspuns Gigi Becali la Fanatik.ro.

