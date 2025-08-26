Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”

Gigi Becali a fost acuzat de fostul deputat Cristian Rizea că ar fi avut, la un moment dat, timp de mai mulți ani, o relație cu Tania Budi, o vedetă TV. În acest scandal a intervenit și Mitică Dragomir.

„Astea nu sunt acuzații. A înnebunit lumea, chiar și voi, televiziunea, că ce spun unii pe TikTok îi dați la televizor. D-asta o să vină sfârșitul lumii. Că fiecare zice ce vrea, acuză pe cine vrea, zice ce vrea.

Gagicar, negagicar, nu mai țin minte. Păcatele pe care le-am făcut în viața mea le-am spovedit, le-am șters, le uit, eu știu doar că am nevasta mea și altă femeie nu mai țin minte să fi avut”, a răspuns Gigi Becali la România TV.

La rândul ei, Tania Budi a vorbit despre acest subiect, conform Cancan.ro, dezmințind vehement informația.

„În țara asta, dacă ai o afacere, iar un angajat îți face o nenorocire, nu te ajută nimeni, nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai niciun drept. Iar angajatul, dacă face o nenorocire, e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora, începe cu reclamații, făcându-le pe ce făcea el nașpa, că regulile afacerii nu le respecta el.

La fel și cu presa. Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă, unde am ajunge... Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic, mai rezistă printre voi? E greu!”, a spus Tania Budi.

Printre cei care au comentat subiectul s-a numărat și Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, care l-a criticat dur pe Cristian Rizea.

”Și dacă a fost cu Tania Budi, ce treabă are el? Bărbatul e vânător! Ah, dacă o bătea sau o umilea, atunci da! Dar de-aia ești bărbat, să cauți o doamnă, să vezi dacă-ți place de cineva. Sunt puțini oameni în țara asta familiști ca Gigi Becali, iar un bărbat care nu greșește e impotent, despre ce vorbim... Toți din familia Becali fac orice pentru ai lor. Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”, a subliniat Dumitru Dragomir.

