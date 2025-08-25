Reacția vedetei TV despre care s-a spus că a avut o aventură amoroasă cu Gigi Becali: ”Mai rezistă printre voi? E greu!”

Gigi Becali a fost acuzat de fostul deputat Cristian Rizea că ar fi avut, la un moment dat, timp de mai mulți ani, o relație cu Tania Budi, o vedetă TV. La auzul acestora, patronul de FCSB s-a enervat.

El spune că a avut o singură femeie toată viața. Mai mult, spune că s-a întâlnit cu Tania Budi o singură dată, la o nuntă din New York.

„Astea nu sunt acuzații. A înnebunit lumea, chiar și voi, televiziunea, că ce spun unii pe TikTok îi dați la televizor. D-asta o să vină sfârșitul lumii. Că fiecare zice ce vrea, acuză pe cine vrea, zice ce vrea.

Pe Tania Budi nici nu o cunosc. Nici nu am dat mâna cu ea în viața mea, să o ating pe mână. Am văzut-o în 1994 la o nuntă în New York. Nici atunci n-am dat mâna cu ea. N-am întâlnit-o, n-am văzut-o, n-am dat mâna cu ea, n-am vorbit cu ea în viața mea. Cică: 'Să-ți asumi, mă'. Și chiar dacă ar fi așa, cum adică: 'Să-ți asumi!'. Ce 'să-ți asumi'?

Gagicar, negagicar, nu mai țin minte. Păcatele pe care le-am făcut în viața mea le-am spovedit, le-am șters, le uit, eu știu doar că am nevasta mea și altă femeie nu mai țin minte să fi avut”, a declarat Gigi Becali la România TV.

La rândul ei, Tania Budi a vorbit despre acest subiect, conform Cancan.ro, dezmințind vehement informația.

„În țara asta, dacă ai o afacere, iar un angajat îți face o nenorocire, nu te ajută nimeni, nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai niciun drept. Iar angajatul dacă face o nenorocire e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora, începe cu reclamații, făcându-le pe ce făcea el nașpa, că regulile afacerii nu le respecta el.

La fel și cu presa. Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă, unde am ajunge... Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic, mai rezistă printre voi? E greu!”, a spus Tania Budi.

