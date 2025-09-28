Gigi Becali a refuzat oferte de 13 milioane de euro: ”El visa la 30!”

Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că vărul său, Gigi Becali, a refuzat în trecut oferte considerabile puse pe masă pentru jucătorii săi

Astfel, Gigi Becali putea să încaseze 13 milioane de euro pentru doi jucători, mijlocașul Octavian Popescu (22 de ani) și portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani).

„Gigi a avut ocazia să ia 9 milioane de euro pe Tavi Popescu, să ia 4 pe Târnovanu. A refuzat, pentru că visa 30. Așa cum visează la Champions League acum.

A avut 9 milioane pe Tavi Popescu de la Benfica, a zis că sunt puțini bani. Pe Târnovanu a avut 4, a zis că e prea puțin. El visa la 30, au fost discuții la mine la birou. Acum un an și ceva a fost oferta pentru Târnovanu”, a declarat Giovanni Becali, la „Digi Sport Matinal”.

”Târnovanu a fost nedreptățit în ultimii doi ani la națională. Au fost preferați alți portari din străinătate, care sunt rezerve eterne pe la echipe din afară. Dar așa a fost decizia antrenorilor. Părerea mea e că Târnovanu e în primii 3 portari români la ora actuală”, a mai spus impresarul.

