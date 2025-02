Salariu de 500.000 de euro! Gigi Becali "sparge banca" pentru fotbalistul preferat de la FCSB

FCSB a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 27-a.

Florin Tănase a deschis scorul (67 - penalty), după ce a fost faultat în careu de peruanul Cristian Benavente, care a debutat la Gloria în acest meci.

Al doilea gol al campioanei a fost marcat de Grigore Turda (73), care a deviat în propria poartă mingea șutată de Jordan Gele, la primul său meci pentru FCSB.

Gigi Becali a anunțat investiții mari în salariile jucătorilor pe care dorește să îi păstreze pentru a câștiga campionatul și a intra în grupele Ligii Campionilor.

”E bugetul mai mare. Tănase are 30.000 de euro plus bonusuri. I-am mărit lui Șut, Olaru, chiar și lui Crețu. Bîrligea are 25.000. S-au mărit salariile.

Le-am zis că dacă produc bani, ei primesc bani. I-am zis lui Olaru: Noi, dacă ne calificăm în Champions League, îți dau salariu de 500.000 de euro pe an și nu mai pleci.

El mi-a zis că nu se gândește la bani. Ar putea să apară în ultima etapă, dar să vedem”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport Special.

