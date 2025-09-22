Gigi Becali vrea să scape de un jucător de națională: ”Cum l-am scos de acolo, cum la revedere”

Autor: Teodor Serban
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 10:11
164 citiri
Gigi Becali FOTO Hepta

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

Patronul Gigi Becali l-a criticat pe fundașul Mihai Popescu, pe care îl consideră vinovat la golul egalizator al gazdelor. De asemenea, Becali e hotărât să scape de internaționalul Mihai Popescu, căruia nu-i va mai prelungi contractul scadent anul viitor.

„Popescu o să joace acum în cupele europene, că asta e, dar în campionat nu îl mai vezi, ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe Meme, ”Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist”. Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox...Cum l-am scos de acolo, cum la revedere”, a spus Becali la Fanatik.ro.

”La revedere! La revedere! Ne-a nenorocit. Mi-a zis și Meme ”Bine, bă, Gigi, ce vină are el? Ne-a distrus cinci-șase meciuri, ne-a curățat definitiv. De ce îl mai bagi?” Am zis că e băiat bun, băiat smerit, cuminte, mi-e milă, dar degeaba, n-am ce să fac”, a completat Gigi Becali

