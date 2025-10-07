Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:15
616 citiri
Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”
Gigi Becali Foto: captură YouTube / Golazo

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.

Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, a apelat la vedeta Ștefan Baiaram doar din minutul 68, lucru care l-a intrigat pe Gigi Becali.

„Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț. În sensul bun al cuvântului. Spun ce m-am gândit. Că o să-l bage pe Baiaram în minutul 60, când suntem obosiți, să ne dribleze și să ne spulbere Baiaram. Cred că e puțin epuizat Baiaram, nu știu, nu are putere. Nu, nu e din ăla supărăcios ca Louis Munteanu. Ăla dacă nu-l bagi face scandal, dar Baiaram e cuminte, nu cred că ar face el ceva. Auzi, păi numai de el îmi era frică. Păi de cine să-mi fie frică?

De cine să-mi fie frică? Dacă joc cu CFR, de cine îmi e frică? De Louis Munteanu. Dacă joc cu Rapid? De Dobre. Au un singur jucător de valoare. Ăla ține tot Rapidul, dă-l afară pe Dobre și să vezi cum se duc pe 5-6. Mai este altul de la Craiova de care să-mi fie frică?”, a spus Becali la Fanatik.ro.

#Gigi Becali, #FCSB, #Universitatea Craiova, #Mirel Radoi, #hot , #stiri fotbal
