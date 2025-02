Gigi Becali, solicitat să plătească 350.000 de dolari înainte de turul 2 al alegerilor: ”Și cum Georgescu nu m-a sunat...”

Invitat la un post de televiziune, Gigi Becali a dezvăluit că a fost solicitat să plătească o sumă considerabilă de bani în America pentru a-l ajuta pe Călin Georgescu să câștige alegerile prezidențiale din 2024, care au fost în cele din urmă anulate după primul tur.

Astfel, Gigi Becali spune a fost contactat de un apropiat al lui Călin Georgescu, care i-a cerut 350.000 de dolari pentru a facilita vizita în România a unor reprezentanți ai președintelui american Donald Trump, în perioada dintre cele două tururi de scrutin.

„Un om de afaceri din Bacău m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu atunci, adică între tururi.

Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban”, a spus Becali, conform Adevarul.ro.

„Ulterior, am vorbit cu altcineva, care mi-a spus să mă feresc de el, că e un escroc. Mi-a mai zis că Georgescu nu e susținut de nimeni, că i-au promis și Copos și alții bani, dar nu l-a ajutat nimeni. Eu, la momentul respectiv, eram de partea lui și l-aș fi ajutat. Dar, dacă nu m-a sunat, nu am mai plătit. Sănătate”, a mai spus Becali.

Ads