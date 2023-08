Speriat de Burleanu, Gigi Becali s-a sucit: ”N-am pariat nimic, în viață e ceea ce faci, nu ce zici”

Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut că a pariat pe meciul Nordsjaelland – FCSB 0-2, motiv pentru care Federația lui Răzvan Burleanu a sesizat UEFA.

Pentru că riscă o amendă și o suspendare din fotbal, Gigi Becali a revenit cu o altă declarație, în care neagă totul.

"Eu spun că am câștigat un miliard ieri, la loto. În viață e ceea ce faci, nu ce zici! Nu există așa ceva. Ei dacă n-au ce face... Păi, tu, că federație, verifică tu prima dată! Că și tu ai calitatea asta.

Eu zic ce vreau la televizor, care-i treaba? N-am pariat nimic, a vrut unul să parieze, i-am zis să o facă pe răspunderea mea. Unul de prin Elveția, mi-a spus că vrea să pună, că e cota 7.

I-am zis să pună 20.000 de euro, doar nu era mare lucru pentru el. La mintea lui Burleanu, intră și asta. Hai, lasă-mă cu tâmpeniile", a spus Becali la DigiSport.

"Am pierdut 20.000. Am pus și eu un pariu. Am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Cum adică, mă, cotă 7? Mi-a zis că dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să-mi pună și mie 50.000. Adică de la el, că nu-i problemă. Adică paria pentru mine cum ar veni, ne cunoaștem. A zis: 'Băi, Gigi, nu pot să pun 50.000, că nu primesc 50.000. Pot să pun maxim 20.000'. Am pus 20.000 (n.r - pe calificarea FCSB).

Păi, n-am pariat eu! Hai să spun când n-ai voie să pariezi. N-ai voie să pariezi în România, că se consideră că faci aranjamente. Dacă pariezi pe meciuri europene, aia nu e niciun fel de problemă. Făceam aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral să pariez pe echipa mea? De ce nu e voie, mă? N-am voie să mă distrez ca orice om? E un joc. Nu e o chestiune de patimă să pariez 700.000, un milion. Toate au o logică. Dacă fac din asta o obișnuință, da, dar așa... 20.000 e fleac.

După mi-a spus că a scăzut cota. Era cotă 5 (n.r - pentru calificarea FCSB). Eu am pus după ocaziile alea cu Coman. Era o chestiune de pariat pe echipa mea", a spus inițial Gigi Becali, la Prosport Live.

