Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o nouă intervenție în scandalul momentului din Superliga, conflictul iscat cu Dan Șucu și Mihai Rotaru, investitori la Rapid, respectiv U Craiova.

Totul a plecat de la cerinţa patronului FCSB, Gigi Becali, de a îl înregistra din nou pe Malcom Edjouma, cel care inițial a rămas în afara listei A pentru campionat, solicitare aprobată de LPF, for condus de Gino Iorgulescu.

„Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru.

Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 7 dimineaţa.

Aici a fost un fleac. Că pe Edjouma puteam să îl iau şi să îi fac alt contract. Ei au sărit ca ulii amândoi.

Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! Cum adică îi plăteşti salariu şi el nu poate să joace?

Cică mi-am făcut un avantaj. Da, am avut avantaj, a intrat Edjouma şi am pierdut meciul.

N-ai văzut cum se aliază toţi, chinezii, ruşii? Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii, se aliază”, a declarat Becali la Fanatik.ro.

