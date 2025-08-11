Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 12:28
175 citiri
Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”
Gigi Becali. Foto: hepta

Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o nouă intervenție în scandalul momentului din Superliga, conflictul iscat cu Dan Șucu și Mihai Rotaru, investitori la Rapid, respectiv U Craiova.

Totul a plecat de la cerinţa patronului FCSB, Gigi Becali, de a îl înregistra din nou pe Malcom Edjouma, cel care inițial a rămas în afara listei A pentru campionat, solicitare aprobată de LPF, for condus de Gino Iorgulescu.

„Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru.

Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 7 dimineaţa.

Aici a fost un fleac. Că pe Edjouma puteam să îl iau şi să îi fac alt contract. Ei au sărit ca ulii amândoi.

Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! Cum adică îi plăteşti salariu şi el nu poate să joace?

Cică mi-am făcut un avantaj. Da, am avut avantaj, a intrat Edjouma şi am pierdut meciul.

N-ai văzut cum se aliază toţi, chinezii, ruşii? Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii, se aliază”, a declarat Becali la Fanatik.ro.

E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"
E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"
Gigi Becali a reacționat dur după ce Rapid și Craiova și-au unit forțele împotriva lui. Cele două echipe au contestat regula care îl ajută pe Becali. Rapid și Craiova au protestat...
Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”
Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”
Dan Șucu, acționarul majoritar de la FC Rapid, a reacționat în scandalul momentului din Superliga, după ce LPF a schimbat o prevedere de regulament care-l împiedica pe Gigi Becali să-l...
#Gigi Becali, #scandal, #Superliga, #Dan Sucu, #Mihai Rotaru , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
1.000.000Euro la semnatura pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata sa-l transfere
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Cum arată topul WTA
  2. Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”
  3. Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”
  4. Meci complicat pentru Carlos Alcaraz la ATP Cincinnati. Alte rezultate
  5. Anamaria Prodan, apel disperat pentru Laurențiu Reghecampf: ”Fă orice să pleci, acolo e moartea!”
  6. Povestea Ștefaniei Uță, marea speranță a atletismului românesc: "Era ca Olive, din Popeye marinarul. Picioare lungi, mâini lungi și foarte haioasă"
  7. Cât costă Goal Line Technology, sistemul care putea să facă lumină în faza controversată de la Craiova
  8. Un nou trofeu pentru FC Barcelona! Lamine Yamal a strălucit la echipa catalană
  9. Replică dură a lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali: „Nu cred că e în măsură să vorbească despre inteligență”
  10. E război între patronii din Superliga! "Minte întunecată, tertipuri idioate"