Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:17
Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start
Echipa FCSB FOTO Facebook FCSB

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League.

Partida va putea fi urmărită în format livetext pe Ziare.com, fiind televizată de DigiSport 1 și PrimaSport 1.

„Cea pe care o știti va fi echipa de start. Trei puncte! Dacă ar fi să mizez pe cineva că va marca, acela ar fi Denis Alibec”, a spus patronul Gigi Becali în ziua meciului, conform Gsp.ro.

Echipa de start a FCSB-ului va fi: Târnovanu - Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că pentru a câștiga partida cu elvețienii de la Young Boys, din etapa a doua a Europa League, formația sa are nevoie de pregătire și concentrare de 100%, fiind conștient de valoarea adversarului.

