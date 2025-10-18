Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”

Autor: Teodor Serban
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 10:27
324 citiri
Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”
Gigi Becali. Foto: hepta

Scandalul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a urat succes lui Gigi Becali înaintea meciului FCSBUniversitatea Craiova (1-0), a luat amploare, iar în ecuație a intervenit și patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că a fost sunat de Mircea Lucescu (80 de ani) cu puțin timp înaintea partidei și că acesta i-a transmis un mesaj de susținere, fără a face vreo referire directă la adversarul din acel meci.

De asemenea, Becali a recunoscut că a avut o discuție și cu finul său, Mirel Rădoi.

„L-am sunat pe Mirel și i-am spus astăzi ”băi finule, uite care e treaba. Ai mânie, te enervezi repede și faci niște greșeli. Ești prea orgolios și prea mândru, dar ai și prea multă inteligență și sper că ai înțeles ce ți-am spus. Sunt nașul tău, eram într-o situație neplăcută. Erau 14 puncte, nu îți ajung 11?”. Cel mai important element este distanța de 14 puncte. Lucescu a făcut-o din curtoazie.

I-am spus finului: ”e normal să fiți supărați, că voi, cu mine, vă veți bate la campionat, cu FCSB, pentru că Rapid nu are forță». E normal să fie supărat, că ar fi fost campion dacă m-ar fi bătut”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
Scandalul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a urat succes lui Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, a luat amploare, iar în ecuație...
Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
Patronul Universității Craiova intervine în conflictul dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi. Cei doi au ajuns la „cuțite” după ce s-a aflat că selecționerul a discutat cu Gigi Becali...
#Gigi Becali, #Mirel Radoi, #scandal, #mircea lucescu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic: "A fost o calatorie incredibila!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”
  2. Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul
  3. Meci dramatic pentru Sorana la Osaka: întoarcere de scor în setul decisiv
  4. Surprize mari pe lista anunțată de Alexandra Dulgheru, la prima acțiune ca antrenor al echipei de Billie Jean King Cup
  5. Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
  6. Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"
  7. La Liga: internaționalul român criticat de Mircea Lucescu nu are liniște
  8. Victorie fabuloasă împotriva campioanei en-titre și calificare în semifinale pentru naționala României
  9. România e în semifinalele Campionatului European! Victorie uriașă
  10. A impresionat în România - Austria, iar acum a marcat și la echipa de club. Săptămână perfectă pentru „tricolor” VIDEO