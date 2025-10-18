Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”

Scandalul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a urat succes lui Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova (1-0), a luat amploare, iar în ecuație a intervenit și patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că a fost sunat de Mircea Lucescu (80 de ani) cu puțin timp înaintea partidei și că acesta i-a transmis un mesaj de susținere, fără a face vreo referire directă la adversarul din acel meci.

De asemenea, Becali a recunoscut că a avut o discuție și cu finul său, Mirel Rădoi.

„L-am sunat pe Mirel și i-am spus astăzi ”băi finule, uite care e treaba. Ai mânie, te enervezi repede și faci niște greșeli. Ești prea orgolios și prea mândru, dar ai și prea multă inteligență și sper că ai înțeles ce ți-am spus. Sunt nașul tău, eram într-o situație neplăcută. Erau 14 puncte, nu îți ajung 11?”. Cel mai important element este distanța de 14 puncte. Lucescu a făcut-o din curtoazie.

I-am spus finului: ”e normal să fiți supărați, că voi, cu mine, vă veți bate la campionat, cu FCSB, pentru că Rapid nu are forță». E normal să fie supărat, că ar fi fost campion dacă m-ar fi bătut”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Ads