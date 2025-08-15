Supărarea lui Gigi Becali, după meciul din Kosovo: ”Nu putem face”

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa.

Bucureştenii merg în play-off cu 6-3 scor general şi vor juca împotriva celor de la Aberdeen. Dacă trec de scoţieni, bucureştenii vor intra în grupele Ligii Europa, dacă va pierde, în faţa lui Aberdeen, FCSB joacă în grupele Conference League.

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa nu reușește să aibă posesia mingii atunci când are avantaj pe tabelă.

„Echipa care nu ne putea scoate. Fotbalul, fotbal...Shkendija mi se pare mai slabă decât Drita, ăștia mai pasează, mai fac. Problema e că noi ne-am calificat, bine că ne-am calificat, dar noi trebuie să jucăm fotbal. Toată lumea a comentat că ”vai, că ne-am calificat la pas”. Nu este așa.

A intrat bine și acum, și la București (n.r. - Edjouma), are talie, am zis că avem nevoie să fim mai agresivi, mai puternici, pentru că aveam deja un gol avans și asta a fost, ca să fim mai puternici pe mijlocul terenului. De asta l-am băgat.

L-am schimbat la pauză pentru că era obosit și, când e obosit, nu mai e concentrat și începe să paseze cu călcâiul, să nu mai câștige dueluri...În mod normal, noi, când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea gol și trebuia să facem posesie. Nu putem face posesie.

Bine, acum, și cu Tănase și cu Olaru, va fi altceva. Asta îmi dă încredere, de fapt, Tănase și Olaru în echipă, ca să facem posesie. Nici Chiricheș...în seara asta nu a contat. Voi ați văzut cumva, eu am văzut altfel, ca proprietar. Voi vedeți scorul de pe tabelă. În general, am văzut și comentatorii...că meciul a fost la îndemâna noastră. Nu a fost chiar așa. Dacă nu ai posesia, trebuie să ai noroc”, a subliniat Gigi Becali.

