Ultimul tun financiar al lui Gigi Becali. "Vreau să iau 100 de milioane de euro!"

Gigi Becali este convins că va încasa o sumă astronomică pe unul dintre fotbaliștii pe care îi va vinde de la FCSB. Au fost transferați rând pe rând Mirel Rădoi, Vlad Chiricheș sau Dennis Man dar niciunul nu a depășit suma de 100 de milioane de eruro.

Octavian Popescu (21 de ani) era ultimul pe listă, jucătorul fiind cel pe care patronul FCSB-ului voia să-l vândă cu 50 de milioane de euro. Tavi Popescu este însă în scădere de formă, pierzând de multe ori și primul 11 astfel că Gigi Becali încă așteaptă jucătorul de mare valoare.

Gigi Becali nu a renunțat la planul său mai ales că are în plan ca la vară să-l transfere pe Louis Munteanu de la Farul și să-l readucă pe Musi de la Petrolul. Becali îl vrea pe ”noul Hagi”, pe care să-l poată trimite într-un campionat puternic pentru cel puțin 100 de milioane de euro.

“Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie.

Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. L-am vândut pe Chiricheş cu 10 milioane, ei (n.r.- Tottenham) l-au vândut mai departe cu 7”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

