Gigi Becali s-a urcat pe mașină după calificare: ”Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”

FCSB s-a calificat în faza principală a competiției de fotbal Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen FC cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în manșa secundă a play-off-ului.

După ce a scăpat printre degete victoria în tur (2-2, după ce a condus cu 2-0), campioana României s-a impus clar pe teren propriu, prin golurile marcate de Darius Olaru (45+1 - penalty, 59) și Adrian Șut (52).

Gigi Becali a fost și el prezent la meci, iar la final s-a urcat pe mașină, la solicitarea fanilor.

”Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat.

Scoțienii sunt agresivi, dar n-au niciun talent să marcheze gol. Nu aveau cum să ne bată, n-au talent. Am zis că vor lua un roșu astăzi, de-aia am venit. E diferență de valoare. Mi-a spus și Argăseală că a visat aseară că noi câștigăm la scor.

Am luat azi de la TAS 6,4 milioane. Asta e zi de 22-23 de milioane de euro! 6,4 pe Coman (n.r. după decizia TAS) plus din Europa. Să vă spun ceva. Mâine este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Eu m-am născut pe 24 iunie, odată cu el.

MM spunea că vrea să-l aducă pe Mourinho (n.r. antrenor la Fenerbahce, ca adversară), eu n-am nicio pretenție. Hai să ne mai gândim acum...

Acum, la ora asta, noi vorbim altceva? Am câștigat 23 de milioane acum, la ora asta. Mă mai întreabă pe mine cineva să vorbesc? Cum să vorbesc acum? Vrem echipe să mai batem și noi pe cineva. Poate ne-o aduce pe CFR să o batem!”, a declarat apoi Becali.

