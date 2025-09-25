Gigi Becali, urmărit de nepalezi prin tot Bucureștiul: ”Și-au dat vorbă între ei. Eu când îi văd...Și nu sunt ortodocși”

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a dezvăluit că e urmărit prin tot Bucureștiul de muncitorii nepalezi care au apărut în ultimii ani în România.

România se confruntă cu un deficit major de forță de muncă în multe sectoare, iar soluția tot mai des adoptată de angajatori este recrutarea muncitorilor străini. Dintre toate naționalitățile disponibile pentru angajare, muncitorii nepalezi s-au dovedit a fi cei mai potriviți pentru piața muncii din România.

Recunoscut pentru mărinimia sa, omul de afaceri Gigi Becali a recunoscut că e impresionat de nepalezii din București, drept pentru care le oferă bani cu fiecare ocazie.

”Eu când îi văd, opresc și le dau câte 200 de euro. Ce sunt 200 de euro pentru mine? Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Ei acum mă urmăresc și eu le dau. Și dacă le dau 5-600 de euro, ce contează?

Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui...Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de...mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd ”Ia 100 de euro”. Și când mă duc la magazin sau la restaurante ”Ia 100 de euro”.

Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. Eu când îi văd de unde sunt ”Ia 100 de euro, ia 200 de euro”. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

