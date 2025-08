"Ești supărat că ai luat bătaie?" Jurnalistul și-a ieșit din minți, în dialog cu Gigi Becali VIDEO

Realizatorul DigiSport Vali Moraru s-a enervat în dialogul pe care l-a avut cu Gigi Becali după eșecul echipei FCSB în Liga Campionilor.

Gigi Becali a anunțat că îi scoate din echipă pe Perianu și pe Ștefănescu, iar Edjouma și Băluță vor fi reprimiți.

Deranjat de o întrebare despre Perianu, Becali a considerat că cei din studio „au chef de glume”.

"Mai are multe de învățat domnul Becali. L-am întrebat dacă a avut informații că Perianu e în vână și trebuie să joace. Ne povestește nouă că facem caterincă... Să facă el caterincă la dânsul în fotoliu. Ești supărat că ai luat bătaie? Nu poți să ai un dialog? Eu vin mereu la muncă fericit? Am și eu problemele mele, poate mai mari, dar vin la muncă și îmi fac meseria. Discut civilizat dacă am cu cine...", a răbufnit Vali Moraru.

FCSB a fost învinsă de echipa nord-macedoneană KF Shkendija cu scorul de 1-0 (0-0), marți seara, pe Național Arena Todor Proeski din Skopje, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Campioana României a controlat o bună parte din joc, dar nu a contat în ultima jumătate de oră, primind gol de la Adamu Alhassan (65), la o fază care nu anunța nimic.

