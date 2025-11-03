Gigi Becali, după ce a văzut ce vrea să facă LPF: ”Bă, pe 10 ani? Păi, murim! E topor în cap, ziua în amiaza mare, pe Calea Victoriei”

Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a făcut acuzații grave la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), după ce forul condus de Gino Iorgulescu a aprobat prelungirea contractului pentru drepturile TV din Superliga pentru următorii 10 ani, până în 2035.

În perioada 2025-2032, suma drepturilor TV va fi de 37 de milioane de euro pe sezon, iar din 2032 în conturile Ligii vor intra anual de 43 de milioane de euro.

„Îţi dai seama cum a ajuns fotbalul la noi? În primul rând, mi-e ruşine de Gino. Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme...Bă, cum să dăm drepturile la Ligă pe 10 ani? Peste 10 ani dăm drepturile cu 100 de milioane, sunteţi nebuni?

Ei profită de faptul că mi-e ruşine de Gino, dar nici nu pot să tac din gură. Bă, pe 10 ani? Păi, murim! Vin lucruri noi în lumea asta. Avansează tehnologia. Peste doi ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste şase ani poţi să vinzi cu 100 de milioane.

Cum să vinzi pe 10 ani, mă? I-am dat telefon şefului de la Concurenţă, lui Chiriţoiu (n.r. - Bogdan Chiriţoiu, președinte al Consiliului Concurenței). I-am spus că cine va milita pentru prelungirea contractului de drepturi tv pe 10 ani, ăla a luat cel puţin 500.000 șpagă.

Asta nu e tâlhărie...E topor în cap, ziua în amiaza mare, pe Calea Victoriei! Ce băieţi buni sunteţi… Peste 10 ani vor fi 150 de milioane drepturile ”, a reacționat Gigi Becali, pentru fanatik.ro.

