Gigi Becali, după ce și-a văzut vedeta plângând: "Ce înseamnă lacrimile alea? Nu mai știa să țină sabia"

Vineri, 08 August 2025, ora 18:02
Campioana României, FCSB, avea nevoie de victoria cu 3-2 în fața formației kosovare FC Drita, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League, pentru a putea depăși pasa proastă din acest început de sezon, a declarat la finalul partidei atacantul Daniel Bîrligea.

”Cel mai important este că am câștigat, nu contează cum și în ce fel. Dar aveam nevoie de o victorie care să ne ridice moralul, să mai simțim că putem câștiga, pentru că în ultimele săptămâni am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal, că nu mai știm să pasăm. A fost foarte greu și în prima repriză, încă eram în blocajul acela mental, nu ne ieșea nimic. În a doua repriză ne-am trezit din hibernarea aia și s-a văzut că am intrat cu altă pregătire mentală, cu mai multă agresivitate și ne-a ajutat asta, pentru că am luptat ca o echipă”, a declarat Bîrligea la Pro TV.

”A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a mai spus Daniel Bîrligea, stăpănindu-și cu greu lacrimile.

”Nu că m-au impresionat, m-au bucurat. Un om când face așa, e din dorință de învingător, de câștigător. Ce înseamnă lacrimile alea?

Era războinicul care nu mai știa să țină sabia. Acum a distrus dușmanul. Nu mai știam fotbal, nu mai știau să țină sabia”, a reacționat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

