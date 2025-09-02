Gigi Becali a vorbit cu un medic în legătură cu Vlad Chiricheș: ”Poți să cazi dintr-un foc, pac pac, și gata”

Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai este în grațiile patronului Gigi Becali. Deși a avut evoluții apreciate anul trecut, fundașul central trecut pe la Tottenham și Napoli se apropie de finalul carierei sale.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat, la finalul remizei cu CFR Cluj, scor 2-2, că îi va propune lui Chiricheș să nu mai fie în lotul echipei, însă să ocupe o poziție în club.

Becali a revenit azi asupra subiectului, confirmând că Vlad Chiricheș nu va mai juca la FCSB.

„De două zile m-am hotărât, le-am spus să găsească ceva, să urmărească ceva (n.r. - fundaș central), că din România nu este. Ceva din afară. Chiricheș nu va mai juca. Aveam încredere în el și i-am prelungit contractul.

I-am dat 240.000 de euro primă în două luni, iulie și august, îl respect sau nu? Dacă îți dau atât, te respect sau nu? Că aud voci, că e umilință. Care umilință? Dacă în două luni îți dau 240.000 de euro? Dar nu mai joci. De ce nu mai joci? Că-s nebun eu? Că avem o performanță de făcut.

Cred că din cauza vârstei nu mai poate. Am întrebat un medic și i-am spus: se poate așa ceva? Și mi-a zis că da, se poate. La o vârstă, când faci sport de performanță, poți să cazi dintr-un foc, pac pac, și gata. Corpul nu mai poate să răspundă. Asta e vârsta. Anul trecut a fost cel mai bun, a fost numărul 1.

M-am rugat de el să prelungească. Vreau să rămână în club și cred că rămâne, nu e om supărăcios. Ai văzut că l-am schimbat și nu s-a supărat. E om cuminte, caracter extraordinar.

Capitol închis Chiricheș. Îl scoatem de pe listă. Fundașul pe care îl luăm îl băgăm în locul lui. Dacă nu luăm un fundaș, o să intre Dawa”, a spus Becali, conform Fanatik.ro.

