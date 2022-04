Actorul Gilbert Gottfried a murit după o luptă îndelungată cu boala rară de care suferea

Comediantul Gilbert Gottfried a murit marți, 13 aprilie, la vârsta de 67 de ani, fiind diagnosticat cu distrofie miotonice tip 2.

Anunțul a fost făcut de familia actorului pe Twitter: „Cu inima frântă anunţăm moartea iubitului nostru Gilbert Gottfried după o lungă boală. Pe lângă faptul că este cea mai emblematică voce din comedie, Gilbert a fost un soţ, frate, prieten şi tată minunat pentru cei doi copii ai săi. Deşi astăzi este o zi tristă pentru noi toţi, vă rugăm să continuaţi să râdeţi cât mai tare posibil în onoarea lui Gilbert”

Cine a fost Gilbert Gottfried

În anii ’90, Gottfried a obţinut roluri în filme precum „Problem Child”, „Highway to Hell” şi „Looks Who’s Talking Too”, înainte de a obţine cel mai cunoscut rol al său, papagalul Iago în „Aladdin” din 1992.

Şi-a împrumutat vocea pentru rolurile Kraang Subprime în „Teenage Mutant Ninja Turtles”, Mr. Mxyzptlk în „Superman: The Animated Series”, Dr. Bender şi fiul său Wendell în „The Fairly OddParents”, plus „SpongeBob Squarepants”, „The Ren & Stimpy Show”, „Duckman”, „Disney’s House of Mouse” şi nenumărate altele.

