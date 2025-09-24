Pățania unei foste gimnaste în toaleta unui restaurant: ”Vorbeau din cabine diferite...”

Americanca Olivia ”Livvy” Dunne (22 de ani) a făcut parte din echipa Universității din Louisiana, dar s-a retras recent din gimnastică, după ce a ratat calificarea la campionatele naționale.

Livvy Dunne își continuă activitatea pe rețelele sociale, numai pe Instagram având peste 5 milioane de admiratori.

Printr-un videoclip postat pe TikTok, fosta sportivă le-a povestit fanilor săi pățania de care a avut parte atunci când a luat masa într-un restaurant, alături de iubitul ei, un jucător de fotbal american.

Astfel, când a intrat în toaletă, americanca și-a dat seama că alte două tinere o bârfeau.

”Aceste fete vorbeau din cabine diferite și spuneau: ”Ai văzut că Livvy Dunne a fost aici? Ce face aici?”. Așa că m-am oprit și am încercat să ascult mai atent. Fetele erau de vârsta mea sau chiar mai mici, iar una dintre ele a spus: ”Sincer, credeam că e mai puțin atrăgătoare în viața reală”.

În mod natural, am intrat în discuție: ”O, Doamne, am auzit numai lucruri rele despre Livvy Dunne”. Ele au răspuns: ”Serios? Ce știi despre ea?””, a relatat Dunne.

Livvy Dunne le-a surprins apoi pe tinere după ce și-a dezvăluit identitatea.

”Literalmente se auzeau greierii pe fundal. Apoi m-au rugat să fac o poză cu ele, așa că am făcut. Oricum, o poveste amuzantă. Cina a fost bună. Mă bucur că nu sunt așa de neatrăgătoare în viața reală”, a spus Olivia Dunne.

