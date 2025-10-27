Acuzații incredibile între cele mai bune gimnaste din România: ”Că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează...”

Denisa Golgotă și Sabrina Voinea, în centrul imaginii FOTO FB FR Gimnastica

România a încheiat fără medalie Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), după ce Sabrina Maneca-Voinea și Denisa Golgotă nu au reușit să se claseze pe podium, sâmbătă, în finalele pe aparate.

Sabrina Maneca-Voinea a încheiat pe locul al patrulea în finala de la sol, cu 13,466 puncte, la egalitate cu medaliata cu bronz, britanica Abigail Martin, care a avut o notă de execuție mai mare (7,666 față de 7,566). Denisa Golgotă s-a clasat pe locul 7, cu 12,233.

În finala de la bârnă, Sabrina Maneca-Voinea a ocupat locul 7, cu 12,533 puncte.

Cele două gimnaste care au reprezentat România în finale la Mondiale sunt protagonistele unui scandal uriaș, dezvăluit de Denisa Golgotă, care se plânge de hărțuire.

”Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”, declarat Golgotă la revenirea în țară. Ea n-a precizat nume, însă a spus că toți știu despre cine e vorba.

”Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic”, a completat Denisa.

O persoană din anturajul Federației Române de Gimnastică a declarat pentru Golazo.ro, sub protecția anonimatului, că problemele Denisei Golgotă au fost provocate chiar de colega de lot național Sabrina Voinea.

„Sabrina a spus, în repetate rânduri, de față cu mai multă lume, că «o să-i tragă 100 de pumni în cap», că o «să-i dea pumni în gură până o desfigurează». Nu e un secret pentru cei din Federație. Denisa are personalitate, iar asta o deranjează pe Sabrina, așa cum o deranja și la Ana Maria Barbosu.

Nu cred că se mai pot antrena împreună, pentru că atmosfera e toxică. Una are voie să mănânce ceva, alta nu, mănâncă altceva.

Alta are voie la un anumit tip de medicamentație, cealaltă nu. Sabrina e un bully! Asta și pentru că mama ei (n.r. Camelia Voinea) o încurajează”, a spus sursa precizată mai sus.

