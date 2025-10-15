Doliu în gimnastică: a murit o legendă

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:27
1060 citiri
Doliu în gimnastică: a murit o legendă
A murit Aleksandr Diteatin. Foto: X / @lubanka1

Rusul Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obţinut nota maximă 10 la Jocurile Olimpice şi singurul care a câştigat opt medalii la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice, a încetat din viaţă la vârsta de 68 de ani, anunţă Federaţia Internaţională de Gimnastică.

Diteatin a reuşit ambele performanţe la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. În faţa unui public entuziasmat, Diteatin a câştigat medalia de aur la individual compus şi a ajutat echipa masculină sovietică să pună capăt dominaţiei de 20 de ani a echipei japoneze. În finalele la aparate, a câştigat a treia medalie de aur la inele şi argint la toate celelalte probe, cu excepţia exerciţiilor la sol, unde a obţinut bronzul.

Cele opt medalii câştigate la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice au stabilit un record olimpic care încă se menţine şi care a fost egalat doar de înotătorul Michael Phelps (SUA). Nota perfectă de 10 a obţinut-o la sărituri şi l-a ajutat pe campionul mondial să-i depăşească pe colegul său Nikolai Andrianov (URSS) şi pe Stoyan Deltchev (BUL) în clasamentul general.

Născut la 7 august 1957, Diteatin a fost un copil minune care a concurat la Campionatele URSS la vârsta de 15 ani. Deşi a fost surprins de creşterea de 12 cm într-un singur an în timpul adolescenţei, s-a adaptat la înălţimea sa şi a învăţat să-şi execute exerciţiile cu eleganţa care îl caracteriza.

Deşi uneori a fost în umbra legendarului său coleg de echipă Nikolai Andrianov, Diteatin a fost cel mai mare gimnast la masculin de la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980. A câştigat două medalii de argint la prima sa participare la Jocurile Olimpice de la Moscova în 1976, unde a ratat podiumul la individual compus cu doar 0,05 puncte.

Fără să se lase descurajat, a câştigat titlul mondial la individual compus în 1979, precum şi medalii de aur la sărituri, inele şi cu echipa. Şi-a încheiat cariera cu încă trei medalii de aur la Campionatele Mondiale din 1981 de la Moscova, obţinând în total 10 medalii olimpice şi 12 medalii mondiale.

În ultimii ani, a lucrat ca antrenor şi profesor în oraşul său natal, Sankt Petersburg. „Sper că sportul nostru preferat, gimnastica, va entuziasma şi va face fericiţi oamenii din întreaga lume şi că va continua să existe”, a declarat el într-un discurs ţinut în 2004.

Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, acuză că el şi fratele său nu îşi pot înmormânta tatăl în Belgia, deoarece sunt “extorcaţi de anumite persoane” din...
Apelul a fost respins, iar Israel a fost eliminată de la Campionatul Mondial
Apelul a fost respins, iar Israel a fost eliminată de la Campionatul Mondial
Sportivii israelieni rămân excluşi de la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică, care vor începe duminică la Jakarta (19-25 octombrie), a decis marţi Tribunalul Arbitral al Sportului...
#gimnastica, #aleksandr diteatin, #deces , #gimnastica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. OUT de la Inter: Cristi Chivu le-a comunicat celor din conducere decizia lui
  2. Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
  3. ”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
  4. Doliu în gimnastică: a murit o legendă
  5. Donald Trump anunță că are influență peste Infantino, președintele FIFA: „Dacă îi cer, va face asta”
  6. L-a distrus pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”
  7. Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ
  8. Victorie-fulger pentru Sorana la Osaka! Avem două jucătoare calificate în sferturile de finală
  9. Când pleacă Mircea Lucescu de la națională? Răspunsul oferit de selecționer: „Voi lăsa pe altcineva”
  10. "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct". Lucescu nu l-a iertat pe jucătorul pe care l-a debutat la națională