Scandalos! O jurnalistă TVR, suspendată după o insultă adresată Anei Bărbosu: ”Jeg de om”. Este consiliera lui Mihai Covaliu

Cazul Ana Bărbosu încă este unul de actualitate în sportul românesc. Gimnasta a primit medalia olimpică de bronz după finala olimpică de gimnastică la sol, la capătul unui proces urgentat al TAS.

La aproape o lună de la momentul final. Federația Internațională de Gimnastică (FIG) a luat o decizie șocantă. Alina Alexoi, jurnalistă a TVR și consilieră a lui Mihai Covaliu, președintele COSR, a fost suspendată. Ea este și membră a COSR.

Alina Alexoi este una dintre cele mai cunoscute comentatoare de gimnastică din România. Ea nu a comentat la Jocurile Olimpice de la Paris încă, fiind suspendată de FIG fin toate competițiile organizate de această instutuție.

Totul a început la Campionatele Mondiale de la Antwerp, din Belgia. Atunci, potrivit Golazo, Alexoi a avut un ”comportament scandalos”.

Potrivit unor surse, după un antrenament, Cătălina Ponor a mers la Ana Maria Bărbosu pentru a o certa: ”Dacă nu înveți să-ți întinzi picioarele, o să-ți declaseze săritura. N-ai învățat asta până acum?”. Mai mult, sursele au spus că ”tonul a fost răstit, răutăcios și părea că nu vrea să o ajute pe Ana, ci să-i transmită ce slabă e”.

După acest episod, Cătălina Pomor a fost interzisă la antrenamentele României. Alina Alexoi a aflat asta și, fiind ”o apropiată a taberei care nu prea o suportă pe Ana Maria Bărbosu”, a lansat o serie de atacuri, scrie sursa citată.

De aici, sursele publicației amintite au relatat evenimentele:

„Crezând că Ana a fost cea care s-a dus să se plângă de Cătălina, Alina a tot început să spună lucruri urâte despre ea.

La un moment dat, în zona mixtă, Ana Maria Bărbosu a evitat să meargă pentru a-i da un interviu, bănuind că va fi întâmpinată cu ostilitate de angajata COSR.

Alexoi s-a enervat și a zis acolo, în zona mixtă, de față cu toți jurnaliștii: Aia, Bărbosu, e un jeg de om!. Există și declarații scrise și semnate în acest sens”.

Apropiații Anei Bărbosu au reclamat către TVR și COSR siituația, dar nu s-au luat o decizie împotriva ei. FIG însă a făcut o anchetă, iar pe 27 iulie 2024 a decis suspendarea Alinei Alexoi.

Reacția COSR

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a spus că nu a reușit să citească decizia FIG.

„Sincer să fiu, știu de acest document de la FIG, dar nu l-am văzut încă. Urmează să-l văd, să-l analizez, iar apoi o să am o reacție. Nu pot să spun acum despre ce e vorba”, a spus Covaliu.

Alina Alexoi susține că „incidentul e departe de tot ceea ce s-a scris în presă”. Ea spune că nu a fost informată privind o eventuală suspendare.

„Aștept documentul de la FIG, pentru că am filmat. Am avut telefonul deschis atunci și o să le trimit și eu toată chestia aia. Eu nu am primit nimic. Eu știu că la începutul Jocurilor Olimpice a venit înștiințare că există o sesizare, dar nu e nicio decizie”, a adăugat ea.

Ironic este că, din postura de membru al COSR, Alina Alexoi a fost chiar cea care a oficiat evenimentul de pe 16 august, când Ana Bărbosu a primit medalia olimpică de bronz, la București.

