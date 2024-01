Gimnasta din România care se dă cu mir înaintea fiecărui concurs: ”Am și 7 găuri în urechi!”

Calificată cu echipa de gimnastică a României la Jocurile Olimpice, Ana Maria Bărbosu abia așteaptă să concureze la Paris.

Anul 2023 a fost unul foarte bun pentru gimnastica feminină românească. Echipa noastră a reușit să se califice din nou, după 12 ani, la Jocurile Olimpice, iar una dintre eroine a fost Ana Maria Bărbosu.

În vârstă de 17 ani, sportiva originară din Focșani are un ritual de la care nu se abate niciodată: își dă cu mir înaintea fiecărui antrenament sau concurs:

„Și înainte de antrenamente și înainte de concurs mă dau cu mir. Și în ghiozdan am cruciulițe, dar în general am, nu neapărat doar la concurs”.

Chiar dacă au trecut aproape trei luni de la calificarea istorică la Jocurile Olimpice, Ana încă simte emoția trăită la Mondiale.

„Au fost foarte mari emoțiile începând cu seara de dinainte, mai ales că trebuia să ne trezim foarte devreme, la 5 jumătate, pentru că am avut competiția de dimineață, în prima serie. Mai ales că am terminat cu bârnă, deja se simțeau picioarele că tremură, deja eram cât mai aproape de final și totul se răsfrângea în acel moment la bârnă”, spune Ana Maria Bărbosu.

Iar ultima subdiviziune, în care se decidea practic soarta echipei noastre, a fost trăită cu sufletul la gură de Ana și coechipierele ei.

„Noi am stat după subdiviziunea noastră, am stat toată ziua în sală și am urmărit constant tabela cu țările care concuraseră deja. În ultima subdivizune în care erau Germania și Ungaria am stat numai în picioare, nu am putut deloc să stau jos. Am fost extrem de plină de emoții și stresată”, mărturisește tânăra.

Calificarea a venit ca o recompensă pentru toate sacrificiile făcute în acest an, unul în care, așa cum recunoaște, a plâns foarte mult. De fapt, a caracterizat anul chiar ca fiind... plângăcios!

„A fost un an plângăcios. A fost... mult am plâns, da”, recunoaște gimnasta.

Cu soarele răsărit din nou în viața ei, zâmbetul i-a revenit pe față, iar acum sportiva noastră are un vis legat de Jocurile Olimpice: ea și coechipierele ei să se califice în toate finalele, iar toată presa să scrie despre performanța lor!

„Având în vedere că prima zi de concurs înseamnă calificări, aș vrea să văd în ziare că se scrie a doua zi: ”Gimnastica românească, în cinci finale la Jocurile Olimpice de la Paris 2024!>””, afirmă sportiva.

După fiecare competiție din acest an și-a făcut noi găuri în urechi

Când nu se antrenează, Ana este o domnișoară care preferă să se îmbrace cât mai lejer și, uneori, chiar să poarte tocuri.

„Îmi place culoarea verde, dar nu prea am rochii. Îmi place să am pantaloni un pic mai largi, tricouri. În principiu să fie un pic mai largi, dar dacă sunt pantaloni evazați să am ceva mai pe corp sus. Îmi place să accesorizez cu brățări, cu inele. Am purtat și tocuri. Nu știu cât de înalte... înalte încât să mă simt eu înaltă.

Am și 7 găuri în urechi. Anul ăsta, după Europene mi-am făcut. Le aveam pe cele două normale și după aceea mi-am făcut altele. Și după Mondiale mi-am făcut. Ca să fiu sinceră, nu aș mai continua, cel puțin așa sper, să nu îmi mai fac”, adaugă gimnasta.

Calificarea la Jocurile Olimpice nu este o întâmplare, este rodul muncii din ultimii ani, dar și a faptului că fetele din echipă sunt foarte bune prietene și în afara sălii. De altfel, ele petrec tot timpul liber împreună.

„Cred că eu și Lili suntem bune la mimă. N-avem chiar atât de mult timp să ne jucăm, dar dacă avem o duminică liberă și simțim că nu mai avem ce să facem, de multe ori preferăm să jucăm mima. Avem un joc un pic mai complex de mimă. Și ne place să mimăm filme destul de cunoscute, personaje sau persoane din viața reală”, povestește Ana Maria Bărbosu, gimnastă în echipa României.

